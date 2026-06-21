Na Broumovsku vylétlo 14 sokolích mláďat, podle vědců nadprůměrný počet
Sokoli letos na Broumovsku zahnízdili tradičně v Adršpašsko-teplických skalách, Broumovských stěnách i na hoře Ostaš. "Z těch tří neúspěšných hnízd o jednom nevíme nic. Ze dvou z nich jsme zaznamenali zmizení sokolích mláďat, oba případy jsou z Adršpašsko-teplických skal. Z tohoto důvodu jsme zkontrolovali několik skalních hnízd výra velkého," řekl Kafka.
V jednom z nich se jim skutečně podařilo nalézt zbytky peří sokolího mláděte a také z dospělého sokola. "Potvrdila se tak domněnka, že minimálně v jednom případě došlo k predaci mláďat na hnízdě, a to i včetně dospělé samice," uvedl Kafka. Výr velký podle něj patří k nejvýznamnějším predátorům limitujícím populaci sokola stěhovavého v Evropě. "Oba druhy obývají podobné typy krajiny a využívají obdobná hnízdní stanoviště," uvedl Kafka.
Sokoli potřebují k hnízdění klid. Ochranáři z CHKO Broumovsko proto zakazují na jaře vstup do vybraných turisticky hojně navštěvovaných lokalit ve skalách kvůli hnízdění sokolů každoročně, liší se jen počet míst podle situace. "Omezení letos už skončila," dodal Kafka.
Na Broumovsku se sokoli začali znovu objevovat v 90. letech minulého století, první pár zahnízdil okolo roku 2000. Sokol stěhovavý je velký zhruba jako vrána a dožívá se až 20 let. Živí se převážně ptáky do velikosti holuba, které loví za letu.
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