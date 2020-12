Na Chebsku se znovu chvěje země, zatím ale jen mírně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Cico / Shutterstock Seismickou aktivitu na západě Čech mohou lidé sledovat i na webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd , kde jsou i aktuální záznamy z automatických sond.

Na Chebsku se v posledních dnech opět objevily mírné záchvěvy země. Asi nesilnější otřes byl dnes brzy ráno, kdy magnitudo (síla otřesu) přesáhlo dva stupně. Podle Josefa Horálka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky by to ale mohla být předzvěst zemětřesného roje, které se v této oblasti opakovaně vyskytují. Řekl to dnes ČTK.

"Zatím přesně nevíme, zatím se to teprve rozjíždí. Na základě zkušeností by se mohlo jednat o přípravu na zemětřesný roj. Ta příprava trvá už asi čtvrtý den a zatím bylo nejvyšší magnitudo dva, což není téměř nic, ale příznaky tady jsou," uvedl Horálek. Dodal, že by nový zemětřesný roj mohl nastat v nejbližších měsících.

Dnešní ranní otřes lokalizoval automatický systém detekce zemětřesení do oblasti severovýchodně od Lubů u Chebu v hloubce bezmála deset kilometrů. Automatické stanice uvedly sílu otřesu 2,29, podle zpřesňujících výpočtů byla skutečná síla nižší, asi 2,1, uvedl Horálek.

Oblast na pomezí severu Chebska patří mezi nejvýznamnější zemětřesné oblasti ve střední Evropě. Je charakteristická právě takzvaný zemětřesnými roji, kdy se napětí vzniklé v hloubce uvolňuje postupně v podobě řady drobnějších otřesů. Ale i ty mohou někdy způsobit škody. Shodou okolností za několik dní tomu bude 35 let, kdy právě Chebsko zasáhly otřesy, které dosahovaly síly až 4,6 stupně, a to už praskají zdi nebo padají komíny. Takovou sílu otřesů už pociťují lidé v širokém okolí od epicentra.

Na rozdíl od roku 1985, kdy se vyskytly zatím nejsilnější otřesy v moderní historii, dnes zemětřesnou aktivitu na západě Čech seismologové pečlivě sledují. "Nyní jsou naše možnosti úplně jiné. Máme tam síť 24 stanic, které nám v automaticky přenáší údaje o každém otřesu," popsal Horálek.

Seismickou aktivitu na západě Čech mohou lidé sledovat i na webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd, kde jsou i aktuální záznamy z automatických sond. Zemětřesení monitoruje také aplikace Geofyzikálního ústavu pro chytré telefony Seislok.

