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Na Chrudimce uhynuli raci kvůli infekčnímu račí moru

29.6.2026 19:27 (ČTK)
Foto | Ondřej Machač / AOPK ČR
Mezi přehradami Křižanovice a Práčov na řece Chrudimce hromadně uhynuli raci říční. Další mrtví jedinci byli v obci Svídnice. Laboratorní vyšetření uhynulých raků prokázalo račí mor, což je závažné infekční onemocnění, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
 
Nemoc způsobuje oomyceta Aphanomyces astaci, organismus podobný plísni. Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní, ale šíří ji. Jde zejména o raka signálního, pruhovaného a mramorovaného, kteří bývali do přírody vypouštěni ze zájmových chovů.

Pro domácí druhy raků, raka říčního a raka kamenáče, je nákaza fatální. Onemocnění se nedá léčit a nakažení raci hynou. "Jedná se o první potvrzený výskyt račího moru v CHKO Železné hory. Případ je o to zajímavější, že i přes pravidelný monitoring dosud v Železných horách nemáme informace o výskytu nepůvodních druhů raků. Nebyli zaznamenáni ani v blízkém okolí," řekl Ondřej Machač z agentury.

Státní veterinární správa v pátek vyhlásila mimořádná veterinární opatření, jejichž cílem je zabránit dalšímu šíření nebezpečné nákazy. Součástí opatření je vymezení ochranného pásma na řece Chrudimce a jejích přítocích.

Ochranné pásmo slouží k omezení pohybu osob, zvířat a aktivit v rizikové oblasti, aby se minimalizovalo další šíření nákazy. Na přístupových místech bude prostor označen informačními tabulemi a dodržování pravidel bude veterinární správa kontrolovat.

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