Na Chrudimce uhynuli raci kvůli infekčnímu račí moru
Pro domácí druhy raků, raka říčního a raka kamenáče, je nákaza fatální. Onemocnění se nedá léčit a nakažení raci hynou. "Jedná se o první potvrzený výskyt račího moru v CHKO Železné hory. Případ je o to zajímavější, že i přes pravidelný monitoring dosud v Železných horách nemáme informace o výskytu nepůvodních druhů raků. Nebyli zaznamenáni ani v blízkém okolí," řekl Ondřej Machač z agentury.
Státní veterinární správa v pátek vyhlásila mimořádná veterinární opatření, jejichž cílem je zabránit dalšímu šíření nebezpečné nákazy. Součástí opatření je vymezení ochranného pásma na řece Chrudimce a jejích přítocích.
Ochranné pásmo slouží k omezení pohybu osob, zvířat a aktivit v rizikové oblasti, aby se minimalizovalo další šíření nákazy. Na přístupových místech bude prostor označen informačními tabulemi a dodržování pravidel bude veterinární správa kontrolovat.
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