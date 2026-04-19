https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-den-proti-ulozisti-v-dolni-cerekvi-na-jihlavsku-dorazily-desitky-lidi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na Den proti úložišti v Dolní Cerekvi na Jihlavsku dorazily desítky lidí

19.4.2026 18:37 | DOLNÍ CEREKEV (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | kallerna / Wikimedia Commons
Dnešního Dne proti úložišti v Dolní Cerekvi na Jihlavsku se zúčastnilo asi 50 lidí, kteří se sešli k otvírání Černé studánky v lese pod Přední skálou. Lokalita patří mezi čtyři místa, s nimiž Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) pracuje pro umístění hlubinného úložiště. Obyvatelé záměr dlouhodobě odmítají. Letošní podtitul akce zněl Otevírání studánek bez vrtání, protože právě blízko místa akce má být hlubinný vrt, řekl ČTK starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák (nestraník).
 
Před dvěma týdny se v obcích byli představit geologové a geotechnici, kteří budou v následujících letech provádět měření, a vysvětlili, co se bude v území dít, uvedl dnes Dvořák. Proces výběru lokality pro hlubinné úložiště považuje za chybný, včetně nedodržení naplánovaného harmonogramu. Nevidí ani dostatečné záruky státu.

"V loňském roce byla představena studie, která měla vybrat umístění povrchového areálu u nás. Bylo nám řečeno, že už to nemůžeme připomínkovat. Strašně se chvátalo na to, aby to bylo vyhodnoceno, že loni před Vánoci bude rozhodnuto, kde bude u nás na lokalitě umístěn povrchový areál. Podle těch aktuálních zpráv z minulého týdne, tohle rozhodnuto bude nejdříve v září," řekl Dvořák.

Den proti úložišti se dnes konal také v Budišově na Třebíčsku. V sobotu zhruba 100 lidí na protest proti zvažované stavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v oblasti Březový potok na Klatovsku zablokovala hlavní tah z Plzně na Horažďovice. Na návsi ve Velkém Boru hodinu přecházeli s transparenty a vlajkami silnici a následně diskutovali v kulturním domě.

SÚRAO pracuje se čtyřmi místy, kde by mohlo hlubinné úložiště vzniknout. Jde o obce Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. V úložišti mají být od roku 2050 trvale ukládány tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Všechny čtyři lokality podaly loni u soudu žaloby na ministerstvo životního prostředí (MŽP). Nesouhlasí s tím, že povolilo geologický průzkum oblastí. Soud už některé žaloby odmítl.

Stát by měl nejvhodnější místo vybrat do roku 2030. Hlubinné úložiště má být podle plánů správy konečným řešením životního cyklu radioaktivních odpadů. V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
sud úložiště jaderného odpadu Foto: SÚRAO Lidé v Pošumaví na protest proti jadernému úložišti zablokovali hlavní silnici Foto: SÚRAO V Pošumaví na protest proti jadernému úložišti zablokují hlavní silnici Jaderná elektrárna Temelín Foto: Depositphotos Platby do účtu pro SÚRAO letos o víc než třetinu vzrostly, je tam 46 miliard korun

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist