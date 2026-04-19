Na Den proti úložišti v Dolní Cerekvi na Jihlavsku dorazily desítky lidí
"V loňském roce byla představena studie, která měla vybrat umístění povrchového areálu u nás. Bylo nám řečeno, že už to nemůžeme připomínkovat. Strašně se chvátalo na to, aby to bylo vyhodnoceno, že loni před Vánoci bude rozhodnuto, kde bude u nás na lokalitě umístěn povrchový areál. Podle těch aktuálních zpráv z minulého týdne, tohle rozhodnuto bude nejdříve v září," řekl Dvořák.
Den proti úložišti se dnes konal také v Budišově na Třebíčsku. V sobotu zhruba 100 lidí na protest proti zvažované stavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v oblasti Březový potok na Klatovsku zablokovala hlavní tah z Plzně na Horažďovice. Na návsi ve Velkém Boru hodinu přecházeli s transparenty a vlajkami silnici a následně diskutovali v kulturním domě.
SÚRAO pracuje se čtyřmi místy, kde by mohlo hlubinné úložiště vzniknout. Jde o obce Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. V úložišti mají být od roku 2050 trvale ukládány tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Všechny čtyři lokality podaly loni u soudu žaloby na ministerstvo životního prostředí (MŽP). Nesouhlasí s tím, že povolilo geologický průzkum oblastí. Soud už některé žaloby odmítl.
Stát by měl nejvhodnější místo vybrat do roku 2030. Hlubinné úložiště má být podle plánů správy konečným řešením životního cyklu radioaktivních odpadů. V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren.
