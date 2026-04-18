V Pošumaví na protest proti jadernému úložišti zablokují hlavní silnici

18.4.2026 01:11 | VELKÝ BOR (ČTK)
Lidé z Pošumaví budou v sobotu protestovat proti zvažované stavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v oblasti Březový potok na Klatovsku. Od 14:00 budou ve Velkém Boru na Klatovsku zhruba hodinu přecházet silnici Plzeň - Horažďovice, po které denně projede kolem 15 000 aut, řekl ČTK starosta Chanovic Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost). Protestující požadují zapojení obcí do rozhodování o lokalitě, kterou má do roku 2030 vybrat vláda ze čtyř možností. Dalšími zvažovanými místy pro stavbu úložiště jsou Hrádek a Horka na Třebíčsku a Janoch u Temelína, kde budou v sobotu také protesty obcí a celorepublikové Platformy proti úložišti.
 
"Jde o občanský nesouhlas s nátlakovým vládním záměrem stavět v našem Pošumaví pod památnou Práchní gigantické úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Na náves ve Velkém Boru zveme všechny, kterým záleží na našem kraji u řeky Otavy a na budoucnosti našich dětí," řekl starosta Horažďovic Michael Forman (Občané HD). Protestující silnici několikrát přejdou, zastaví provoz a předají řidičům letáky.

V úložišti jaderného odpadu mají být od roku 2050 trvale ukládány tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Všechny čtyři lokality podaly loni u soudu žaloby na ministerstvo životního prostředí. Nesouhlasí s tím, že povolilo geologický průzkum oblastí. "Průzkumné vrty zatím neprobíhají. Pouze se na lokálních vodních zdrojích objevují monitorovací zařízení," uvedl Čotek. Soud už některé žaloby odmítl, spor Březového potoka zatím neprojednal.

Starostové chápou jadernou energii jako čistý a významný zdroj pro ČR. Obce z Pošumaví ale požadují, aby zákonodárci schválili novelu zákona o úložišti, která posílí práva samospráv. "Stát s námi nekomunikuje. Nelíbí se nám ani to, jak Správa úložišť radioaktivních odpadů prezentuje záměry. Veřejnosti je představován hlavně povrchový areál, ale všichni víme, že kvůli stavbě dalších jaderných bloků a modulárních reaktorů nebude původně projektovaná kapacita úložiště stačit," řekl Čotek.

Sobotní zablokování silnice pořádají zastupitelé a občané 31 vesnic a města Horažďovice. "Naše nespokojenost nese podtitul: Úložiště tady nechceme!" řekl Forman. Po zhruba hodinovém protestu, kam jsou zváni podporovatelé z okolních měst a obcí, politici i kraj, bude od 15:15 zhodnocení současného stavu a diskuse v kulturním domě. Na akci bude dohlížet policie a hasiči.

