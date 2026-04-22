Obce z míst pro jaderné úložiště neuspěly s žalobami proti geologickému průzkumu

22.4.2026 11:41 | PRAHA (ČTK)
Foto | Ladislav "Fredy.00" Šafránek / Wikimeda Commons
Obce z lokalit zvažovaných pro úložiště jaderného odpadu neuspěly s žalobami proti povolení geologického průzkumu. Soud dnes zamítl i čtvrtou ze správních žalob proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, týkala se Březového potoka v Pošumaví. Vyjádření obce ČTK zjišťuje. V uplynulých měsících rozhodl stejně i ohledně průzkumu v oblastech Janoch u Temelína a Hrádek a Horka na Třebíčsku. Obce se mohou obrátit ještě na Nejvyšší správní soud (NSS).
 
"Obdobným případům se Městský soud v Praze věnoval v nedávné době. Souhlasíme s tím, jak naši kolegové vypořádali žalobní námitky," uvedla soudkyně zpravodajka Hana Kadaňová. Mimo jiné odmítla, že by ministerstvo nedostatečně zohlednilo zájmy obcí. Tyto zájmy podle ní samotným průzkumem dotčeny nejsou, případně jsou dotčené v přijatelné míře.

Soudkyně poukázala i na související judikaturu NSS. Připomněla také, že Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) musí při průzkumu splnit stanovené podmínky, například informovat obce o zásazích do pozemku a minimalizovat vliv na jejich území.

Aktuální žalobu podaly město Horažďovice a obce Břežany, Chanovice, Kovčín, Kvášňovice, Velký Bor, Malý Bor, Maňovice, Olšany a Pačejov. Jejich právní zástupkyně Denisa Skládalová dnes u soudu kritizovala, že ministerstvo používá "salámovou metodu“, kdy námitky obcí odsouvá až do dalších částí řízení o úložišti. Poukázala na to, že kritizované rozhodnutí má potenciál dopadnout na rozvoj dotčených obcí a život jejich obyvatel. Zmínila i veřejný zájem na ochraně několika tamních potoků.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) naopak argumentuje tím, že existuje enormní veřejný zájem jak na provedení geologického průzkumu, tak i na následném vybudování úložiště. Zdůrazňuje, že projekt vyplývá ze strategických dokumentů přijatých vládou a že řešení ohledně radioaktivního odpadu nelze ponechat až na budoucích generacích.

Proti zvažované stavbě hlubinného úložiště v oblasti Bílý potok demonstrovala tuto sobotu na Klatovsku zhruba stovka lidí, která zablokovala hlavní tah z Plzně na Horažďovice. Přítomní starostové všech dotčených obcí varovali mimo jiné před jevy, které by podle nich doprovázely stavbu – například před tisíci nákladních aut jezdících přes vesnice. Lokalitu úložiště má vláda vybrat ze čtyř vytipovaných oblastí do roku 2030. Podle starostů obcí to nelze stihnout. Průzkumné vrty ještě nezačaly, přitom se s nimi počítalo od loňského roku.

