Na Jihlavsku budou lesníci testovat možnosti využití nepůvodních dřevin

Na Vysočině by mohli lesníci testovat například platan javorolistý, borovici Jeffreyovu, sekvojovec obrovský, douglasku tisolistou nebo zerav obrovský.

Na Jihlavsku budou lesníci ověřovat možnosti hospodářského využití nepůvodních druhů dřevin, například platanů, sekvojovců nebo zeravů. Pokusnou výsadbu těchto dřevin a péči o ně do roku 2031 zajistí Správa městských lesů Jihlava. Na projektu, který se týká dopadů změny klimatu, bude spolupracovat s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a s Krajem Vysočina. Uzavření smlouvy o spolupráci schválila krajská rada.

"Podepisujeme dohodu o spolupráci při řešení toho projektu, kdy si chceme ověřit hospodářské využití určitých, já bych řekl, až exotických dřevin," řekl novinářům náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD). Sázení začne na jaře příštího roku na několika málo hektarech pozemků jihlavských městských lesů. Projekt, který by měl být rozdělený do tří etap, by měl podle náměstka končit v roce 2031 zhodnocením fungování vybraných dřevin v krajině.

Cílem projektu je ověření možností hospodářského využití dřevin z různých částí světa v podmínkách Vysočiny. Univerzita navrhne asi deset druhů dřevin, kraj dá na sazenice do 50 000 korun. Správa jihlavských lesů poskytne místo pro výsadbu v lokalitě Otín u Stonařova a Sokolíčko, péči o stromky bude konzultovat s univerzitou.

Mendelova univerzita podle webu kraje už projekt v širším měřítku uskutečnila ve svém školním lesním podniku ve Křtinách. Na Vysočině by mohli lesníci testovat například platan javorolistý, borovici Jeffreyovu, sekvojovec obrovský, douglasku tisolistou nebo zerav obrovský.

Smrkové lesy na Vysočině několik let ničí kůrovcová kalamita. Loni sice celková těžba dřeva v tomto kraji klesla meziročně o 14,5 procenta na 7,446 milionu metrů krychlových, přesto byla podle statistik čtvrtým rokem v řadě nejvyšší mezi kraji v ČR. Letos šíření kůrovce zpomalilo počasí.

Kalamitní štáb se zatím kvůli situaci v lesích podle webu kraje naposled sešel začátkem tohoto měsíce. "Kůrovcová kalamita se vyvíjí příznivým směrem, dochází k jejímu útlumu. To však neznamená, že je nebezpečí zažehnáno a že není třeba i nadále využít všech prostředků k jejímu zastavení," uvedl Pavel Hájek (STAN), radní kraje pro lesní a vodní hospodářství. V tiskové zprávě radní uvedl, že na Pelhřimovsku a ve Žďárských vrších jsou stále vysoké zásoby smrku, které může tento škůdce ohrozit.

