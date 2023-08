Na Kamenném vrchu vznikne příští rok stezka, která povede koniklecovou loukou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kika Procházková / Rezekvitek.cz Rozkvétající koniklece na Kamenném vrchu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Koniklecovou loukou na brněnském Kamenném vrchu projdou návštěvníci po nové stezce. Za 3,5 milionu korun ji příští rok vybuduje Veřejná zeleň města Brna, schválili na středečním jednání brněnští radní. Projekt, který vzešel z participativního rozpočtu, zahrnuje dřevěný chodník, lavičky i naučné cedule. Kvetoucí koniklece každoročně do přírodní rezervace nalákají tisíce lidí, cílem projektu je zmírnit dopady vysoké návštěvnosti. ČTK to řekl autor projektu Vilém Jurek z organizace Rezekvítek, která se v Brně stará o chráněná území.

"Kamenný vrch je rezervace s největším výskytem koniklece velkokvětého v Česku. Každoročně tam dochází k nežádoucímu rozšiřování cestiček a nejfrekventovanější trasa je v žalostném stavu," řekl Jurek. Lidé jsou podle něj i přes dlouhodobou snahu o edukaci neukáznění. Po zimě a deštích si kvůli neschůdnosti cest vyšlapávají nové cestičky, čímž berou prostor koniklecům. "Pokud to půjde takto dále, do několika let zmizí světový unikát. Řešením je vybudování dřevěného chodníku, který zprůchodní nejvíce frekventovanou část," řekl.

Chodník by měl být dlouhý zhruba 240 metrů a stát na pilotech mírně nad terénem. Projekt dále počítá minimálně na třech místech cesty s molem, jež má zaplouvat nad plochy s konikleci. Podél trasy bude několik laviček a speciální fotokoutky, z nichž se návštěvníci mohou poblíž konikleců bezpečně vyfotit. Právě lidé usilující o co nejpovedenější záběr jsou podle Jurky největší problém.

"Každý si dnes chce pořídit snímek a fotografové jsou v tomhle mnohdy velmi drzí. Chodí mezi koniklece, dupají po nich nebo je vytrhávají. Letos jsme je i nachytali, jak po koniklecích stříkají přípravky na řezané květiny nebo různé cukrové a octové vody, aby koniklece byly hezčí," dodal Jurek. Na Kamenném vrchu v Novém Lískovci roste kolem 65.000 trsů konikleců. Většinou kvetou od přelomu února a března do poloviny dubna. Po tu dobu na chování návštěvníků dohlížejí hlídky.

Koniklecový chodníček doplněný minimálně o pět naučných tabulí postaví příští rok Veřejná zeleň města Brna. V první fázi do 1. března bude hotova povalová cesta včetně nástupní a výstupní rampy. Lavice a informační cedule budou připraveny do konce roku.

reklama