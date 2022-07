Na Moravě se šíří invazivní klejicha, ochranáři volají po systémovém řešení

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Chris Ford / Flickr Klejicha se podle Jurka dostala z okrasných zahrad do přírody už na začátku 20. století. "Její zrádnost je v tom, že se neuvěřitelně rychle šíří, a to nejen díky semenům, ale i výborné schopnosti zmlazovat, čili vegetativně se šířit,“ doplnil Jurek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Moravskou přírodou se šíří invazivní klejicha hedvábná, původně pěstovaná jako okrasná rostlina. Výhledově by mohla ohrozit například mandloňové sady nebo jiné cenné lokality. Český svazu ochránců přírody Onyx chce vyvolat odbornou diskusi a najít systémové řešení problému. V případě nečinnosti bude mít narůstající populace klejichy velmi vážné následky na biodiverzitu moravské krajiny, informovali ochranáři v tiskové zprávě, kterou ČTK poskytl za Onyx Pavel Pechoušek.

Nejvážnější situace je podle ochranářů v evropsky významné lokalitě Kamenný vrch u Kurdějova na Břeclavsku, zejména v části, které se říká Kamenec. "Klejicha se začíná šířit i do zdejších mandloňových sadů, kde do pár let, pokud se nezasáhne, udělá naprostou zkázu,“ uvedl Vilém Jurek, který pracuje jako koordinátor terénních prací ochranářských projektů LIFE Sub-pannonic a LIFE SouthMoravia.

Klejicha se podle Jurka dostala z okrasných zahrad do přírody už na začátku 20. století. "Její zrádnost je v tom, že se neuvěřitelně rychle šíří, a to nejen díky semenům, ale i výborné schopnosti zmlazovat, čili vegetativně se šířit,“ doplnil Jurek. Ohnisko v poslední době zaznamenal také třeba nedaleko Stránské skály v Brně.

Potlačování klejichy pomocí sečení je podle ochranářů těžká a marná práce. "Musíme zvolit chemickou metodu, kdy se před květem nebo v době kvetení aplikuje herbicid na list. Musí se používat o něco silnější koncentrace a do roztoku se přidává smáčedlo. Klejicha má obranný mechanismus. Obsahuje latex jako fíkus nebo kaučukovník. Navíc má kožovité listy, přes které herbicid špatně vniká do rostliny,“ popsal Jurek.

Projekt LIFE SouthMoravia má za cíl zlepšit stav ochrany v šesti jihomoravských lokalitách a také ve středočeské lokalitě Žehuňsko. Projekt LIFE Sub-pannonic pomáhá chránit 28 území a také několik výjimečně vzácných druhů rostlin na jižním a východním Slovensku a jižní Moravě.

reklama