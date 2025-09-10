https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-odstranovani-nasledku-povodni-vynalozilo-povodi-odry-dosud-asi-400-milionu-kc
Na odstraňování následků povodní vynaložilo Povodí Odry dosud asi 400 milionů korun

10.9.2025 11:16 (ČTK)
Povodně na Jesenicku 2024
Foto | Pavel Bednařík (WMCZ) / Wikimedia Commons
Na odstraňování následků povodní, které před rokem zasáhly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj, a na opravy vynaložil státní podnik Povodí Odry dosud zhruba 400 milionů korun. Z toho více než 100 milionů korun směřovalo na nejvíce zasažené Jesenicko. Firma je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje.
 
"Povodně tehdy poškodily vodní toky, hráze i technickou infrastrukturu a způsobily škody za téměř 6,1 miliardy korun. Jen na Jesenicku dosáhly škody přibližně 1,6 miliardy korun," uveda mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Intenzivní práce na odstraňování následků i přípravě nových protipovodňových opatření podle ní pokračují. "Nyní je v přípravě nebo realizaci 33 akcí v celkovém objemu zhruba 1,5 miliardy korun," uvedla mluvčí.

Na odstraňování naplavenin a štěrků v korytech toků se vodohospodáři zaměřují například na Ostravici, Morávce, Ondřejnici, Hvozdnici nebo Moravici. Do konce roku mají pokračovat opravy za desítky milionů korun. Paralelně se připravují projekty na obnovu dalších úseků dlouhých celkem 53 kilometrů.

"Vím, že pro občany a představitele obcí není vždy rychlost prací vnímána jako dostatečná, ale s ohledem na velké množství míst a kapacitu podniku řešíme lokality postupně. Přitom se ale řídíme tím, aby v zastavěných územích postižených obcí byly práce zahájeny přednostně již v roce 2026. Chceme také, aby výsledná opatření reflektovala požadavky samospráv obcí i jejich obyvatel," uvedl generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen.

Ohlášený harmonogram podle něj podnik zatím dodržuje i přes ne zcela hladký průběh výběrových řízení a povolování. "Současně připravujeme návrhy, jak posílit protipovodňovou ochranu zasažených oblastí, včetně přírodě blízkých opatření. Je však nutné, aby se do tohoto procesu aktivně zapojili všichni -vodohospodáři, samosprávy i stát," dodala Vlčková.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
