Na odstraňování následků povodní vynaložilo Povodí Odry dosud asi 400 milionů korun
Intenzivní práce na odstraňování následků i přípravě nových protipovodňových opatření podle ní pokračují. "Nyní je v přípravě nebo realizaci 33 akcí v celkovém objemu zhruba 1,5 miliardy korun," uvedla mluvčí.
Na odstraňování naplavenin a štěrků v korytech toků se vodohospodáři zaměřují například na Ostravici, Morávce, Ondřejnici, Hvozdnici nebo Moravici. Do konce roku mají pokračovat opravy za desítky milionů korun. Paralelně se připravují projekty na obnovu dalších úseků dlouhých celkem 53 kilometrů.
"Vím, že pro občany a představitele obcí není vždy rychlost prací vnímána jako dostatečná, ale s ohledem na velké množství míst a kapacitu podniku řešíme lokality postupně. Přitom se ale řídíme tím, aby v zastavěných územích postižených obcí byly práce zahájeny přednostně již v roce 2026. Chceme také, aby výsledná opatření reflektovala požadavky samospráv obcí i jejich obyvatel," uvedl generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen.
Ohlášený harmonogram podle něj podnik zatím dodržuje i přes ne zcela hladký průběh výběrových řízení a povolování. "Současně připravujeme návrhy, jak posílit protipovodňovou ochranu zasažených oblastí, včetně přírodě blízkých opatření. Je však nutné, aby se do tohoto procesu aktivně zapojili všichni -vodohospodáři, samosprávy i stát," dodala Vlčková.
