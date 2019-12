Na oleje ze smažení vánočních kaprů budou v Opavě popelnice

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Stephen Velasco / Flickr Opavská radnice nechá rozmístit v ulicích speciální popelnice s oranžovým víkem pro odložení použitého potravinářského oleje, který domácnosti vytvářejí smažením či fritováním. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Opavská radnice nechá rozmístit v ulicích speciální popelnice s oranžovým víkem pro odložení použitého potravinářského oleje, který domácnosti vytvářejí smažením či fritováním. Na 35 místech se objeví během vánočních svátků. Lidé do takových popelnic budou moci dát olej vzniklý při smažení vánočních kaprů. Včera to řekla mluvčí města Lada Dobrovolná. Obyvatelé města mají olej sbírat do plastových lahví, ty pak mohou do popelnice uzavřené vyhodit.

Dosud lidé mohli zdarma olej nosit do areálu sběrného dvora. "Nově bude ve slezské metropoli a jejích městských částech rozmístěno 35 popelnic, do kterých mohou lidé tento odpad vyhazovat," uvedla mluvčí. Lokality podle ní korespondují s místy, kde jsou i jiné kontejnery na tříděný odpad.

"Mám radost, že se nám tyto popelnice podařilo pro občany města pořídit. Věřím, že tímto krokem podpoříme jejich třídění a ekologické myšlení," uvedl náměstek pro životní prostředí Michal Jedlička (KDU-ČSL). Separace jedlých olejů a tuků bude mít pozitivní dopad na stav kanalizace ve městě, kterou právě tuky často ucpávají.

reklama