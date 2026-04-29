https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-opatreni-proti-suchu-v-lesich-da-zlinsky-kraj-vice-nez-loni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na opatření proti suchu v lesích dá Zlínský kraj více než loni

29.4.2026 11:10 | ZLÍN (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Opatření na zmírnění dopadů sucha v lesích podpoří letos Zlínský kraj částkou téměř 7,3 milionu korun. Je to zhruba o dva milionu korun více než loni. Dotaci tentokrát rozdělí mezi 14 žadatelů, uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Peníze žadatelé využijí ke zpomalení odtoku vody z krajiny a jejímu vrácení do lesů.
 
Dotace z programu poslouží například na úpravy lesních cest a jejich odvodnění, budování vsakovacích objektů, propustků, které slouží k vedení vody pod cestou nebo náspem, a menších vodních nádrží. "Cílem je zpomalit odtok vody, podpořit její vsakování a zároveň chránit půdu před erozí. Peníze mohou žadatelé využít také na další technická opatření, která pomohou udržet vodu v lesních porostech a zlepšit jejich celkovou kondici," uvedla Železníková.

Peníze od kraje získají například Kunovice na Uherskohradišťsku, Lhota u Vsetína, Vysoké Pole na Zlínsku a Valašská Polanka na Vsetínsku, města Zlín a Slavičín, společnosti B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, Lesy Komňa, Lesy augustiniánského opatství a další žadatelé. "Voda je pro les klíčová, bez ní nemůže dlouhodobě fungovat. Podporujeme proto praktická opatření, která pomáhají vodu v krajině zadržet a využít tam, kde má největší smysl. Každý takový projekt je krokem k odolnějším a zdravějším lesům," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková (ANO).

Program na podporu zmírnění následků sucha v lesích funguje ve Zlínském kraji od roku 2017. Od té doby z něj hejtmanství podpořilo desítkami milionů korun několik set projektů. Loni mezi deset žadatelů uvolnilo 5,3 milionu korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist