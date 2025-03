Na Ostaši na Broumovsku začal platit zákaz vstupu kvůli hnízdění sokolů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ochranáři v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko omezili kvůli hnízdění sokolů přístup na Frýdlantskou vyhlídku na hoře Ostaš. Zákaz vstupu do dalších míst zvažují, řekl zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Sokol stěhovavý patří k ohroženým druhům, které se na Broumovsko v posledních letech vrátily. Na Broumovsku hnízdí zpravidla v Adršpašsko-teplických skalách."Zákaz vstupu na Frýdlantskou vyhlídku na Ostaši bude platit po dobu hnízdění, předpokládáme do poloviny června, budeme to upřesňovat," řekl ČTK Kafka. V Teplických skalách zvažují ochranáři zákaz vstupu v úseku prohlídkového okruhu v blízkosti Chrámových stěn včetně modré turistické značky. "Tam jsme se ještě nerozhodli, vyčkáváme, jak se situace vyvine. Tam zatím důvod není," doplnil Kafka.

Ochranáři z CHKO Broumovsko zakazují na jaře vstup do vybraných lokalit ve skalách kvůli hnízdění sokolů každoročně, liší se jen počet míst podle situace. "Na Broumovsku by mělo být osm obsazených hnízdišť. Osm párů je standard posledních let. Hnízdní úspěšnost ale není příliš velká, loni jich nakonec bylo pět úspěšných, což byl rekord," podotkl Kafka.

Úspěšnost hnízdících sokolů podle něj ovlivňují tři hlavní faktory, a to počasí, predátoři a rušení ze strany lidí. "Přirozené faktory, počasí a predaci, nejsme schopni ovlivnit na rozdíl částečně od příchodu turistů či horolezců do blízkosti hnízd ve skalních oblastech. Proto se každoročně na jaře snažíme sokolům zajistit trochu klidu," uvedl Kafka.

Pro predátory je podle něj jednodušší zaútočit na hnízdo, když je opuštěné po vyrušení hnízdícího páru. "Když lidé vyplaší hnízdící pár, hnízdo je nechráněné. Na hnízda nejvíce útočí výr a kuna," řekl Kafka. Na Broumovsku se sokoli začali znovu objevovat v 90. letech minulého století, první pár zahnízdil okolo roku 2000. V posledních letech se populace stabilizovala okolo osmi párů.

V roce 2024 v CHKO Broumovsko opustilo hnízda nejvíce sokolích mláďat v novodobé historii, bylo jich 14. Zahnízdilo tam sedm párů sokolů stěhovavých, dvě hnízdění úspěšná nebyla, zjistili ochranáři. V roce 2023 se v CHKO Broumovsko ke zdárnému konci hnízdění dopracovala tři hnízda, ze kterých vylétlo celkem osm mladých sokolů.

Sokol stěhovavý je velký zhruba jako vrána a dožívá se až 20 let. Živí se převážně ptáky do velikosti holuba, které loví za letu. Sokol si hnízdo nestaví, nejčastěji obsadí skalní výklenek či staré krkavčí hnízdo na skále. Pokud jsou sokoli během hnízdění vyrušení, mnohdy hnízdo opustí, uvedli ochranáři. Dalším přísně chráněným druhem v CHKO Broumovsko je vlk obecný, který se vrátil na Broumovskou vrchovinu před deseti lety.

