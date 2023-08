Na první plavbu se vydala nákladní loď se speciálními pevnými větrnými plachtami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Cargill

Na svoji první plavbu se vydala nákladní loď vybavená speciálními pevnými plachtami WindWings, které mají snížit spotřebu paliva, a tím i uhlíkovou stopu lodní dopravy. Loď Pyxis Ocean si pronajala firma Cargill a její první cesta, která je i prvním testem technologie WindWing v reálném světě, vede z Číny do Brazílie. Trvat by měla šest týdnů, upozornil server společnosti BBC.

Odhaduje se, že odvětví lodní dopravy je zodpovědné přibližně za 2,1 procenta celosvětových emisí oxidu uhličitého.

Speciální plachty jsou vysoké 37,5 metru a jsou vyrobené ze stejného materiálu jako větrné turbíny, aby byly odolné. Díky WindWings může být plavidlo unášeno větrem a ne se spoléhat pouze na svůj motor. Za dobu životnosti plavidla by tak mohla tato technologie snížit emise lodi o 30 procent.

Technologii vyvinula britská firma BAR Technologies. Šéf firmy John Cooper řekl BBC, že podle něj bude tato plavba pro námořní odvětví přelomová. Předpovídá, že do roku 2025 by měla mít polovina nově stavěných lodí větrný pohon.

"Důvodem, proč jsem si tak jitý, je naše úspora paliva - jeden a půl tuny paliva denně. Když na loď umístíme čtyři křídla, ušetříme šest tu paliva, což je 20 tun CO2 denně. To jsou obrovská čísla," řekl Cooper.

Podle odborníků je větrná energie slibnou oblastí, kterou je třeba prozkoumat, protože bude trvat nějakou dobu, než se objeví nová, čistší paliva. Do té doby je nezbytné udělat vše pro to, aby každá cesta byla co nejefektivnější. Větrná technologie ale nemusí být vhodná pro všechna plavidla, například tam, kde plachty překážejí při vykládání kontejnerů.

