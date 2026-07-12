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Na šesti městských budovách v Ústí na Labem budou fotovoltaické panely

12.7.2026 00:10 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Fotovoltaický panel
Fotovoltaický panel
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | David Boyle / flickr.com
Na šesti budovách v majetku města Ústí nad Labem budou fotovoltaické panely. Cílem je snížit emise skleníkových plynů a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Zelené střechy, které přispívají ke zlepšení klimatu ve městě, na objektech příspěvkových organizací města nejsou, objevily se na několika přístřešcích městské hromadné dopravy.

 
Fotovoltaické panely se objeví na stadionu ve Skorotické ulici, na střeše garáží v Důlcích, na objektu základní školy v Husově ulici, zdravotním středisku ve Šrámkově ulici a ve stejné ulici na objektu domova pro seniory. Hotovo má být do konce roku 2029.

Výdaje na panely se odhadují téměř na 24 milionů korun. Radní schválili přijetí dotace ve výši pět milionů korun. Řekl to radní Pavel Tošovský (nez.). Dotaci Ústí získá od Státního fondu životního prostředí ČR.

Do snížení energetické náročnosti budov investuje formou instalace fotovoltaických panelů také Ústecký kraj a okolní města. Zatímco střechy se solárními panely jsou běžné, zelených střech, které podle odborníků pomáhají zlepšovat klima ve městech, v regionu mnoho není. V Ústí nad Labem jsou na několika přístřešcích městské hromadné dopravy a jednu experimentální zelenou střechu na pedagogické fakultě v Ústí využívají pro výzkum odborníci. Takové střechy je možné vidět na několika objektech soukromníků.

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