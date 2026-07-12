Na šesti městských budovách v Ústí na Labem budou fotovoltaické panely
12.7.2026 00:10 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Fotovoltaický panel
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Foto | David Boyle / flickr.com
Výdaje na panely se odhadují téměř na 24 milionů korun. Radní schválili přijetí dotace ve výši pět milionů korun. Řekl to radní Pavel Tošovský (nez.). Dotaci Ústí získá od Státního fondu životního prostředí ČR.
Do snížení energetické náročnosti budov investuje formou instalace fotovoltaických panelů také Ústecký kraj a okolní města. Zatímco střechy se solárními panely jsou běžné, zelených střech, které podle odborníků pomáhají zlepšovat klima ve městech, v regionu mnoho není. V Ústí nad Labem jsou na několika přístřešcích městské hromadné dopravy a jednu experimentální zelenou střechu na pedagogické fakultě v Ústí využívají pro výzkum odborníci. Takové střechy je možné vidět na několika objektech soukromníků.
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