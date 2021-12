Na Seychelách se konala regata postavená z mořského odpadu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | 808 Mālama pono / 808 Mālama pono / Wikimedia commons Seychely se podobně jako jiné ostrovy potýkají s náporem mořského odpadu, který k nim donášejí sbíhající se vodní proudy.

Ochránci přírody působící na Seychelách se rozhodli uspořádat regatu, jejíž účastníci pluli napostavených výhradně z toho, co vyplavilo moře. Vybrat si mohli z 500 tun nasbíraného odpadu, převážně plastu, napsal The Guardian.

Tak například něco takového jako loď Red Lion (červený lev) na moři jen tak nespatříte. Rám z bambusu, všechny ostatní části výhradně z odpadu pocházejícího z rybářského vybavení a dva staré ropné barely, které plavidlo nadnášely. Nebo Rasta Rocket, která není o nic bizarnější - konstrukce ze starých drenážních hadic, plováků a rybářských bójí.

Recycled regatta: world heritage site highlights plastic pollution crisis https://t.co/KGCCene58l — Guardian Environment (@guardianeco) December 3, 2021

Obě lodě patřily k regatě Aldabra, jejíž účastníci chtěli upozornit závodem svých bárek na množství plastu v oceánech.

Organizátorem byla Nadace seychelských ostrovů (SIF), jež působí na atolu Aldabra náležejícího k Seychelám. Závod byl sice zábava, ale také zoufalý pokus upozornit na hory odpadu vyplavovaného na atol, který je od roku 1982 na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO.

Luke A’Bear, který působí na atolu jako vědecký koordinátor, řekl, že většina materiálu použitého ke stavbě lodí pocházela z odpadu po rybářích. Například vábničky sloužící k přilákání ryb za sebou lodě nechávají v moři, aby ušetřily palivo na zpáteční cestě. Na plážích atolu se hromadí kusy vyplaveného bambusu, který se rozkládá roky a brání želvám dostat se na břeh a naklást vejce. Za ponechání vábniček v moři nehrozí postih a existuje pouze málo pobídek k jejich úklidu, řekl A'Bear.

Další účastnicí regaty byla loď Wakanda. Elektrikář Rickpert Woodcock a Alex Rose ji postavili ze dřeva a plováků naplavených na břeh. Čtvrté plavidlo Floppy tvořily zbytky kánoe, kterou doneslo k břehu moře.

Seychely se podobně jako jiné ostrovy potýkají s náporem mořského odpadu, který k nim donášejí sbíhající se vodní proudy. Na Aldabře vědci zaznamenali, jak endemické obří želvy pojídají plast nebo jak se mořští ptáci snaží vymotat z rybářských sítí. "Právě minulý týden jsme vytáhli 200metrovou síť s háky a bójemi, která se zachytila v korálech. Museli jsme ji přivázat k lodi, abychom ji dostali pryč, a to je ale jen jedna," řekl A'Bear.

April Burtová z Oxfordské univerzity, která byla v roce 2019 jednou z organizátorek pětitýdenního projektu úklidu Aldabry, řekla, že podle střízlivých odhadů se ročně na zdejší břehy vyplaví 68 tun odpadu. Podařilo se tehdy odstranit 25 tun nahromaděného plastu. Stálo to 170 000 liber (asi 5,1 milionu Kč), je to ale jen zlomek z 513 tun, které na atolu stále jsou.

Regata nebyla vyrovnaný souboj - Floppy dorazila jako první s 300metrovým náskokem před bárkami Rasta Rocket a Wakanda. Účastníci si to užili, ale co se týče pravého záměru, berou to vážně. "Kdybyste přišli na ty pláže, které byly vyčištěny v roce 2019, neřekli byste, že se tam uklízelo. Někdy se tam za jediný měsíc objeví v padesátimetrovém pásu 55 kilogramů odpadu. Tuhle pláž jsme uklízeli před měsícem a je to, jako bychom neudělali nic. Je to depresivní," řekl A'Bear.

