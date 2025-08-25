https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reuters-srbsti-vedci-experimentuji-s-moucnymi-cervy-uci-je-rozkladat-plasty
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Srbští vědci experimentují s moučnými červy. Učí je rozkládat plasty

25.8.2025 11:21 (ČTK)
Diskuse: 2
Odpad z polystyrenu.
Odpad z polystyrenu.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | jpwbee / Flickr
Srbští vědci experimentují s moučnými červy ve snaze naučit je rozkládat polystyren, píše Reuters. Vedoucí výzkumnice bělohradského institutu biologie doktorka Larisa Ilijinová agentuře řekla, že výzkumníci objevili schopnost moučných červů trávit různé druhy plastů včetně polystyrenu.
 
Polystyren je podáván jako potrava potemníkovi moučnému (Tenebrio molitor) v larválním stadiu. Přirozeně larvy tohoto druhu sní téměř vše, ale ke zpracovávání plastů potřebují být speciálně vycvičené.

"Máme larvy, které byly speciálně vyšlechtěny k rozkládání plastů, aby proces rozkladu byl co nejvíce efektivní," řekla Ilijinová.

Ilijinová dále uvedla, že ve střevech těchto larev žijí bakterie, které rozkládají plasty na oxid uhličitý a vodu, beze stop mikroplastů ve střevech a výměšcích larev.

V přírodě se polystyren rozkládá 500 let. "Toto by bylo jedním z možných řešení problému plastového odpadu v přírodě," řekla Ilijinová. Polystyren se využívá zejména v přepravě, izolacích a v potravinových nádobách.

Srbský projekt je podporován místní vládou, agenturou OSN pro rozvoj (UNDP) a dalšími mezinárodními přispěvateli. Podobné výzkumy existují i v USA a Africe.

Srbsko, které doufá v přijetí do EU, recykluje pouze 15 procent komunálního odpadu, což je daleko od cíle EU 55 procent. Více než 84 procent odpadu končí v Srbsku na jedné ze 3000 skládek, které jsou často neregulované a plné smíšeného odpadu. Srbsko se i díky tomuto výzkumu snaží dosáhnout standardů stanovených EU.

Institut daroval bělehradské společnosti Belinda Animals několik kontejnerů s červy a ona nyní pokračuje v chovu těchto tvorů a doufá, že další podobné farmy budou následovat.

"Při rozkládání jednoho kilogramu polystyrenu červi vytvoří jeden až dva gramy oxidu uhličitého. Spálením stejného množství tohoto plastu se uvolní více než 4000krát větší množství CO2," řekl majitel Belinda Animals Boris Vasiljev.

Pokud se zvýší počet podobných larvových farem, vidí Vasiljev další využití moučných červů jakožto krmiva pro zemědělská zvířata. Podle Ilijinové je toto využití moučných červů stále na začátku, protože Srbsku chybí zákony, které by umožnily používání a prodej produktů z hmyzu jako krmiva pro zvířata.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JP

Jaroslav Pokorný

25.8.2025 12:29
To je příklad dokonalého ekologického procesu. Hned bude spousta hmyzího proteinu do chleba tyčinek.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

25.8.2025 13:09
Plastové obaly (PVC?) dokáží rozleptat i potravinoví moli (nebo larvy už byly?,) aby do zrnin (proso, slunečnice) nakladli vajíčka. Byl jsem z toho zjištění poněkud překvapen, od té doby jedině do skla nebo tvrdé platové vaničky.
Odpovědět

Pražská EVVOluce

