Srbští vědci experimentují s moučnými červy. Učí je rozkládat plasty
"Máme larvy, které byly speciálně vyšlechtěny k rozkládání plastů, aby proces rozkladu byl co nejvíce efektivní," řekla Ilijinová.
Ilijinová dále uvedla, že ve střevech těchto larev žijí bakterie, které rozkládají plasty na oxid uhličitý a vodu, beze stop mikroplastů ve střevech a výměšcích larev.
V přírodě se polystyren rozkládá 500 let. "Toto by bylo jedním z možných řešení problému plastového odpadu v přírodě," řekla Ilijinová. Polystyren se využívá zejména v přepravě, izolacích a v potravinových nádobách.
Srbský projekt je podporován místní vládou, agenturou OSN pro rozvoj (UNDP) a dalšími mezinárodními přispěvateli. Podobné výzkumy existují i v USA a Africe.
Srbsko, které doufá v přijetí do EU, recykluje pouze 15 procent komunálního odpadu, což je daleko od cíle EU 55 procent. Více než 84 procent odpadu končí v Srbsku na jedné ze 3000 skládek, které jsou často neregulované a plné smíšeného odpadu. Srbsko se i díky tomuto výzkumu snaží dosáhnout standardů stanovených EU.
Institut daroval bělehradské společnosti Belinda Animals několik kontejnerů s červy a ona nyní pokračuje v chovu těchto tvorů a doufá, že další podobné farmy budou následovat.
"Při rozkládání jednoho kilogramu polystyrenu červi vytvoří jeden až dva gramy oxidu uhličitého. Spálením stejného množství tohoto plastu se uvolní více než 4000krát větší množství CO2," řekl majitel Belinda Animals Boris Vasiljev.
Pokud se zvýší počet podobných larvových farem, vidí Vasiljev další využití moučných červů jakožto krmiva pro zemědělská zvířata. Podle Ilijinové je toto využití moučných červů stále na začátku, protože Srbsku chybí zákony, které by umožnily používání a prodej produktů z hmyzu jako krmiva pro zvířata.
