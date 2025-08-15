https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zeme-se-v-zeneve-nedohodly-na-omezeni-znecisteni-zpusobeneho-plasty
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Země se v Ženevě nedohodly na omezení znečištění způsobeného plasty

15.8.2025 17:38 (ČTK)
Diskuse: 3
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Zástupci více než 180 zemí na konferenci OSN v Ženevě nenalezli shodu na dohodě, která by omezila znečištění způsobené plasty. Informují o tom agentury s odkazem na diplomaty. V noci bylo předloženo kompromisní znění dokumentu, které však nenalezlo dostatečnou podporu. V současnosti není jasné, jak jednání o úmluvě budou pokračovat.
 
Konference podle oficiálního termínu skončila ve čtvrtek, ještě během noci však byl předložen kompromisní a neúplný návrh textu úmluvy. Jednalo se o třetí návrh předložený na letošním ženevské jednání, které začalo 5. srpna.

Podle agentury AP nejnovější návrh neobsahoval požadavek zastropování výroby plastů, který prosazovalo na 100 zemí. Text uváděl, že současný vývoj je neudržitelný a že je nutné nalézt "globální koordinovanou odpověď, která by zastavila a zvrátila tyto trendy". Další spory se pak vedly o možném omezení používání některých chemických látek.

"Úmluvy o znečištění z plastů v Ženevě nedosáhneme," uvedl dnes ráno podle agentury AFP norský zástupce. Představitelé Indie a Uruguaye rovněž ohlásili, že v současné době není možné "nalézt konsenzus". O krachu jednání informovaly i agentury Reuters a AP.

Letošní rokování v Ženevě následovala po loňských neúspěšných rozhovorech v Jižní Koreji. Podle agentury AFP v tomto okamžiku není jasné, jak budou rozhovory pokračovat.

Při dosavadních jednáních se střetly dva bloky zemí, píše AFP. Evropská unie, Kanada a řada států z Afriky a Latinské Ameriky prosazovaly ambiciózní cíle, zatímco další země, mezi kterými byli výrobci ropy, silnější mezinárodní restrikce odmítaly. Tyto země podle AP chtějí, aby úmluva neobsahovala zastropování výroby plastů, ale více se zaměřila na lepší nakládání s plastovým odpadem.

Cílem dohody by mělo být omezení výroby plastů. Podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se současná roční výroba do roku 2060 ztrojnásobí, pokud země nepřijmou závazná opatření. Stále nízká je pak na celosvětové úrovni recyklace plastů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Polypropylenové nádobí Foto: Depositphotos Greenpeace: Výroba plastů ohrožuje zdraví milionů lidí Starý odlupující se nátěr Foto: Piqsels Všudypřítomný, přesto opomíjený zdroj mikroplastů – barvy a nátěry Trh v Nairobi Foto: Ninara Flickr Arnika a vědci z VŠCHT odhalili toxické látky v dalších dětských hračkách. Nyní v Nairobi

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ig

15.8.2025 19:03
Hloupí lidé na požádání vychrlí jednoduchá, nefunkční řešení. Zastropování výroby. Místo toho se zajeďte podívat do Indie (a asi tak 50 dalších zemí). Všechno se v lepším případě nechá kde to upadne od ruky, v horším se hodí do řeky. Řešení je - ty země musí podstatně zbohatnout, aby každý měl popelnici jako u nás :-) Ale to už není tak snadné jako nějaké regulace dělané od stolu.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.8.2025 19:13
Tohle měly mít na programu při zavádění plastů, především do obalového hospodářství - takže mají 50let zpoždění minimálně !
Odpovědět
RV

Richard Vacek

15.8.2025 19:52
Řešením je přijímat opatření, která zajistí zbohatnutí lidí. Bohatý člověk pustí chlup i na řešení problému s plasty.
Odpovědět

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 68

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 30

V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Diskuse: 1

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se narodilo mládě vzácné zebry bezhřívé

Diskuse: 2

V Irsku vyrábějí elektřinu obří draci

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist