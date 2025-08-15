Země se v Ženevě nedohodly na omezení znečištění způsobeného plasty
Podle agentury AP nejnovější návrh neobsahoval požadavek zastropování výroby plastů, který prosazovalo na 100 zemí. Text uváděl, že současný vývoj je neudržitelný a že je nutné nalézt "globální koordinovanou odpověď, která by zastavila a zvrátila tyto trendy". Další spory se pak vedly o možném omezení používání některých chemických látek.
"Úmluvy o znečištění z plastů v Ženevě nedosáhneme," uvedl dnes ráno podle agentury AFP norský zástupce. Představitelé Indie a Uruguaye rovněž ohlásili, že v současné době není možné "nalézt konsenzus". O krachu jednání informovaly i agentury Reuters a AP.
Letošní rokování v Ženevě následovala po loňských neúspěšných rozhovorech v Jižní Koreji. Podle agentury AFP v tomto okamžiku není jasné, jak budou rozhovory pokračovat.
Při dosavadních jednáních se střetly dva bloky zemí, píše AFP. Evropská unie, Kanada a řada států z Afriky a Latinské Ameriky prosazovaly ambiciózní cíle, zatímco další země, mezi kterými byli výrobci ropy, silnější mezinárodní restrikce odmítaly. Tyto země podle AP chtějí, aby úmluva neobsahovala zastropování výroby plastů, ale více se zaměřila na lepší nakládání s plastovým odpadem.
Cílem dohody by mělo být omezení výroby plastů. Podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se současná roční výroba do roku 2060 ztrojnásobí, pokud země nepřijmou závazná opatření. Stále nízká je pak na celosvětové úrovni recyklace plastů.
