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Na Slovensku začala sklizeň obilí, kvůli počasí rekordně brzy

11.6.2026 19:13 | BRATISLAVA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | CropShot / Flickr.com
Na Slovensku letos začala sklizeň rekordně brzy. Důvodem je vývoj počasí a výrazné sucho, které urychlilo dozrávání obilí. V tiskové zprávě o tom informovala Slovenská zemědělská a potravinářská komora (SPPK).
 
Letošní sklizeň odstartovala ve středu na jihu Slovenska. Ve srovnání s předchozími lety se tak stalo o týden dříve. Dosud nejdříve začali slovenští zemědělci sklízet obilí v letech 2018 a 2022, a to 16. června.

"Kvůli klimatickým změnám je všechno posunuté dopředu. Stav v přírodě dnes jasně ukazuje důsledky klimatických změn, na které bychom měli reagovat. Pro nás zůstává prioritou řešení sucha, managementu vody a závlah," uvedl předseda SPPK Jozef Šumichrast.

Zemědělci ve vesnici Bátorove Kosihy na jihu Slovenska už sklidili prvních 40 hektarů ječmene, který je určen ke krmení. Kvůli nočním srážkám sklizeň ale přerušili.

Dlouhotrvající sucho a nerovnoměrně rozložené srážky podle SPPK naznačují, že zemědělci budou vykazovat výrazné regionální až lokální rozdíly v kvalitě a množství obilí.

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