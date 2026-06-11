Na Slovensku začala sklizeň obilí, kvůli počasí rekordně brzy
11.6.2026 19:13 | BRATISLAVA (ČTK)
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Foto | CropShot / Flickr.com
"Kvůli klimatickým změnám je všechno posunuté dopředu. Stav v přírodě dnes jasně ukazuje důsledky klimatických změn, na které bychom měli reagovat. Pro nás zůstává prioritou řešení sucha, managementu vody a závlah," uvedl předseda SPPK Jozef Šumichrast.
Zemědělci ve vesnici Bátorove Kosihy na jihu Slovenska už sklidili prvních 40 hektarů ječmene, který je určen ke krmení. Kvůli nočním srážkám sklizeň ale přerušili.
Dlouhotrvající sucho a nerovnoměrně rozložené srážky podle SPPK naznačují, že zemědělci budou vykazovat výrazné regionální až lokální rozdíly v kvalitě a množství obilí.
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