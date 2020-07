Na soud míří první z žalob v kauze těžby štěrkopísku u Moravského Písku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | CENIA Obce se obávají, že by těžba mohla způsobit nevratné poškození blízkého zdroje pitné vody pro více než 100.000 lidí.

Část obcí poslala ke Krajskému soudu v Brně žalobu na rozhodnutí báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru v kauze těžby štěrkopísku u Moravského Písku. ČTK to dnes řekla advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která obce zastupuje. Žalobu chystají i další obce a Jihomoravský kraj. Bojí se, že by těžba a činnosti s ní spojené mohly způsobit znečištění a nevratné poškození blízkého zdroje pitné vody pro více než 100.000 lidí.

Báňský úřad loni stanovil dobývací prostor a zamítl námitky obcí i kraje. Firma České štěrkopísky si tak může podat žádost o samotnou těžbu, kterou báňský úřad znovu posoudí. Hamplová zastupuje čtyři obce, a to Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou a Vlkoš, desítky dalších obcí žalobu podporují. "Žalobu jsem dnes odeslala soudu. Máme tři hlavní pilíře. Jeden spočívá v tom, že stanovisko EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) je z roku 2015. Je tam odstup a nepřihlíží se k vývoji v čase a ke klimatickým změnám," uvedla Hamplová.

Podle ní také báňský úřad bagatelizuje rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. "Říká, že to není souhlas k těžbě. Stanovení prostoru je ale to samé, jako když se v územním plánu stanoví místo pro rodinné domy, takže mají všichni právo očekávat, že tam vzniknou. Nikdo neřekne, že domy nevzniknou, to by stát musel doplatit náhradu škody," uvedla Hamplová.

Za třetí důležitou věc považuje ústavně-právní linii případu. Podle Hamplové od roku 2015 platí, že jsou stanoviska včetně EIA závazná. "Znamená to, že tedy nerozhoduje báňský úřad, ale autoři těch stanovisek. Ztrácí se svobodné rozhodování úřadu i nezávislé rozhodování soudu, což jsou klíčové věci," řekla Hamplová. S věcí je odhodlaná jít až k Ústavnímu soudu.

Žalobu za další obce hodlá podat i kancelář Frank Bold a další žalobu chystá Jihomoravský kraj. Kvůli nesouhlasu obcí s těžbou vznikla i petice a v červnu se uskutečnil pochod za vodu, jehož cílem bylo vyjádřit nesouhlas s těžbou v místech, kde může ohrozit pitnou vodu.

Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex je na pomezí Moravského Písku na Hodonínsku v Jihomoravském kraji a Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Zásobuje přes 100.000 lidí z Hodonínska i dalších okresů. Je to pátý největší zdroj v republice.

