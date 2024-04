Na veletrhu Konopex v Ostravě se bude hovořit o využití konopí v medicíně

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | 7raysmarketing / pixabay.com

O využití konopí v medicíně i o jeho legalizaci se bude hovořit na veletrhu Konopex, který se příští týden uskuteční v Trojhalí Karolina v Ostravě. Představí se na něm více než 100 vystavovatelů a v přednáškovém programu vystoupí 40 hostů, mezi nimiž budou například vědci či terapeuti. Sedmý ročník veletrhu se bude konat v novém a třikrát větším výstavním prostoru než dosud, sdělila za pořadatele Andrea Vojkovská.

"Náš veletrh přinese informace také těm, které zajímá, jak získat konopí na předpis hrazený pojišťovnou. A samozřejmě, jak ho užívat, aby opravdu fungovalo. Ta cesta je jednoduchá, vybrat si ty správné přednášky nebo přímo na místě konzultovat své obtíže s lékaři, terapeuty, ale i dalšími specialisty," uvedl zakladatel veletrhu a ředitel přednáškového programu Martin Kotala.

Ředitel veletrhu Jan Dokoupil uvedl, že návštěvníkům, kterých očekávají okolo 5000, slibují atraktivnější koncept než dříve. Program podle něj nabízí zábavu pro všechny. Na veletrhu bude dostatek místa na odpočinek, workshopy i dětský koutek s hlídáním. "A protože stále přibývá seniorů a pacientů, kteří konopí využívají, vstup na veletrh mají zdarma a širokou škálu prezentovaných výrobků si mohou všichni na místě i vyzkoušet," uvedl Dokoupil.

Konopí podle organizátorů veletrhu pomáhá například při žaludečních problémech, při Parkinsonově chorobě nebo roztroušené mozkomíšní skleróze, konopné masti se užívají při lupénce, bolestech kloubů i svalů, proti ekzémům či oparům. Ředitel Výzkumného ústavu Cannasan František Bednařík, který vede tým pro výzkum léčivých účinků konopí setého a na veletrhu vystoupí, uvedl, že od roku 2016 zaznamenali účinky při léčbě 85 různých diagnóz, zejména u autoimunitních a chronických chorob.

Veletrh Konopex se koná od 26. do 28. dubna. V pátek bude otevřený od 13:00 do 20:00, v sobotu od 11:00 do 20:00 a v neděli od 11:00 do 16:20. Základní jednodenní vstupné stojí 200 korun, třídenní 300 korun. Lidé starší 65 let a děti do 13 let (v doprovodu dospělého) mají vstup zdarma. Podrobné informace najdou zájemci na internetových stránkách veletrhu.

