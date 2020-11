Na Vysočině budou místa, kde odložené věci dostanou druhou šanci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Speedkingz / Shutterstock.com Řada vyhazovaných věcí je podle Gregora ještě ve slušném stavu, objevují se tam třeba i květináče, autosedačky pro děti nebo dětské kočárky. "Lidé to hodí na sběrný dvůr, protože to nepotřebují a chtějí s tím mít co nejméně práce," vysvětluje. Ilustrační foto

Některé obce na Vysočině chtějí vytvořit místa, kde bude možné ukládat vyhozené věci, které ještě mohou posloužit jiným. Může to být například nábytek, nádobí, květináče, elektrospotřebiče či zbytky dlažby. Lidé si tam budou moci něco vybrat zadarmo nebo za symbolický poplatek. V Třebíči chce takové centrum pro druhou šanci věcem s pomocí evropské dotace udělat Svazek obcí pro komunální služby.

O dotaci na podobné záměry, které mají zároveň přispět ke snižování množství odpadu na skládkách, požádaly z Vysočiny například i obce Smrčná na Jihlavsku nebo Lesonice na Třebíčsku. Vyplývá to z webového přehledu projektů aktuálně doporučených k financování v Operačním programu životní prostředí.

V Třebíči by mělo takzvané re-use centrum fungovat v Hrotovické ulici v hale za sídlem společnosti Esko-T. Svazek má připravený projekt s náklady okolo tří milionů korun. "Čekali jsme na rozhodnutí o podpoře," řekl ČTK ředitel svazku Pavel Gregor. Peníze budou potřeba na stavební úpravy v hale a její vybavení regály, nářadím a podobně. Dotace by měla pokrýt 85 procent nákladů. Pokud ji svazek dostane, mělo by podle Gregora centrum začít fungovat příští rok před letními prázdninami.

Řada vyhazovaných věcí je podle Gregora ještě ve slušném stavu, objevují se tam třeba i květináče, autosedačky pro děti nebo dětské kočárky. "Lidé to hodí na sběrný dvůr, protože to nepotřebují a chtějí s tím mít co nejméně práce," řekl.

Svazek obcí má 165 členů z Třebíčska a okrajových částí Znojemska a Jihlavska. Vybudoval už skládku odpadů v Petrůvkách, kompostárnu a třídírnu velkoobjemového odpadu nebo síť sběrných dvorů, Esko-T je jeho svozovou firmou.

Starosta obce Lesonice Zbyněk Nejezchleba uvedl, že obec k záměru vytvořit re-use centrum vedly zkušenosti z malého sběrného místa odpadu, kam se už teď lidé chodí dívat, jestli by nenašli něco užitečného. "Je to pořád lepší než to vozit na skládku," řekl. Projekt do evropského programu asi za 1,2 milionu Kč na vznik oploceného zpevněného místa se zavíracími kontejnery obec připravila po dohodě s dalšími třemi obcemi.

