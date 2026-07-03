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Na Vysočině se ornitologové chystají vyhlásit první ptačí park, bude u Jihlávky

3.7.2026 01:55 | JIHLAVA (ČTK)
Chřástal polní
Chřástal polní
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Foto | KOO / Shutterstock
První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit Česká společnost ornitologická (ČSO). Má vzniknout u obce Jihlávka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Na výkup 6,3 hektaru pozemků, které budou tvořit základ nového parku, vybrala společnost potřebných 2,5 milionu korun ve veřejné sbírce. Území parku by chtěla rozšiřovat podle toho, jak se podaří domlouvat s vlastníky pozemků. Půjde o osmý ptačí park v Česku. ČTK to dnes řekla Věra Sychrová z ČSO.
 
Ptačí parky jsou reakcí na dramatický úbytek ptáků v zemědělské krajině. ČSO v nich převádí odborné znalosti do příkladů nejlepší praxe hospodaření, ptáky přitom využívá jako takzvané deštníkové druhy. "Což znamená, že potom se tam daří i jiným živočichům, jako jsou třeba obojživelníci," řekla Sychrová.

Ptačí park Jihlávka vznikne na území navazujícím na přírodní rezervaci Rašeliniště Kaliště. Podmínky pro různé druhy živočichů a rostlin by mělo zlepšit postupné obnovování rašelinišť a mokřadů, odstraňování náletových dřevin, šetrné kosení a pastva. Z ptáků by péče o území měla prospívat například bekasině otavní, jeřábu popelavému, bramborníčkům a chřástalům. Dařit by se tam mělo i různým druhům žab, čolků a motýlů.

Společně s krajem připravují ornitologové projekt úpravy části koryta Hamerského potoka, mělo by se vrátit k přirozenému toku. "Kraj Vysočina na výkup potřebných pozemků přispěl částkou 500.000 korun a spolupracuje na odborných konzultacích ohledně projektu," uvedla na webu kraje radní Andrea Peňáz (nestr., zvolená na kandidátce SPD, Trikolora, PRO).

Ptačích parků je v Česku zatím sedm. Josefovské louky jsou v Královéhradeckém kraji, Zbudovská blata v Jihočeském kraji, Rzy v Pardubickém kraji, Mnišské louky v Libereckém kraji, Malá Lipová v Olomouckém kraji, Kosteliska v Jihomoravském kraji a Střimická výsypka v Ústeckém kraji. Aktuální plocha ptačích parků je 704 hektarů, uvedla ČSO.

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