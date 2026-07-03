Na Vysočině se ornitologové chystají vyhlásit první ptačí park, bude u Jihlávky
Ptačí park Jihlávka vznikne na území navazujícím na přírodní rezervaci Rašeliniště Kaliště. Podmínky pro různé druhy živočichů a rostlin by mělo zlepšit postupné obnovování rašelinišť a mokřadů, odstraňování náletových dřevin, šetrné kosení a pastva. Z ptáků by péče o území měla prospívat například bekasině otavní, jeřábu popelavému, bramborníčkům a chřástalům. Dařit by se tam mělo i různým druhům žab, čolků a motýlů.
Společně s krajem připravují ornitologové projekt úpravy části koryta Hamerského potoka, mělo by se vrátit k přirozenému toku. "Kraj Vysočina na výkup potřebných pozemků přispěl částkou 500.000 korun a spolupracuje na odborných konzultacích ohledně projektu," uvedla na webu kraje radní Andrea Peňáz (nestr., zvolená na kandidátce SPD, Trikolora, PRO).
Ptačích parků je v Česku zatím sedm. Josefovské louky jsou v Královéhradeckém kraji, Zbudovská blata v Jihočeském kraji, Rzy v Pardubickém kraji, Mnišské louky v Libereckém kraji, Malá Lipová v Olomouckém kraji, Kosteliska v Jihomoravském kraji a Střimická výsypka v Ústeckém kraji. Aktuální plocha ptačích parků je 704 hektarů, uvedla ČSO.
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