Na Žďársku bude představení ve slámovém divadle postaveném na poli u Krásněvsi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Představení v divadle ze slámy mohou lidé navštívit v sobotu v Krásněvsi na Žďársku. Jeviště s hledištěm vytvořené ze stovky velkých balíků slámy bude na poli u vesnice, v místě s vyhlídkou do krajiny. Pohádku s názvem Jak si Krakonoš s Trautenberkem vyměnili hospodářství sehraje ochotnický soubor z Velkého Meziříčí. Jestli všechno dobře dopadne, mohla by se ze slámového divadla stát tradice, řekl ČTK vedoucí souboru Josef Marek."Co se mi podařilo zjistit, tak slámové divadlo se zatím v České republice nikde neuskutečnilo. Jeho koncept pochází z Ameriky, kde mají obří lány, a v kulisách slámového pódia, hlediště a dalšího zázemí se tam odehrávají hlavně koncerty country hudby," uvedl Marek. Zkusit něco podobného na Žďársku divadelníkům umožnila spolupráce se zemědělským družstvem.

Divadlo bude postavené na náhorní plošině s výhledem na Žďárské vrchy. Na poli letos zemědělci pěstovali pšenici. Slámu svázanou do velkých balíků tam zatím nechali. Divadlo z nich budou pomocí nakladače stavět v pátek, mělo by mít i bar. Pak divadelníci instalují kulisy, podlahu jeviště a techniku pro osvětlení a zvuk. "Je to poprvé, je to takový pokus, jestli to všechno půjde. Jestli to klapne, tak z toho chci udělat tradici," řekl Marek.

Představení určené pro celou rodinu začne ve 20:00, s přestávkou potrvá hodinu a půl. Na poli bude podle organizátorů také dost místa pro parkování aut. Podrobnosti jsou na webu. Divadelní soubor nazvaný Špatně namíchaný bublifuk vznikl v roce 2021. Jeho členové jsou vesměs z Velkého Meziříčí, někteří i z Jihlavy, Brna a dalších míst.

Novou úrodu v sobotu na Vysočině připomene také Mrkvancobraní v Polné na Jihlavsku se soutěží o nejchutnější mrkvánek, což jsou tamní tradiční buchty s náplní z mrkve. Program na polenském Husově náměstí začne ve 14:30.

reklama