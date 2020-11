Na Žďársku ochránci chtějí pestřejší louky, začali sbírat semena

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Quadell / Wikimedia commons Na loukách, kde kromě trav rostou třeba kopretiny, řebříček, chrastavce, smolničky nebo chrpy, se daří motýlům a dalším druhům hmyzu. Na pozemích intenzivně obhospodařovaných a hnojených rostou převážně jen trávy. Ilustrační obrázek

Ochránci přírody na Žďársku chtějí přispět k obnovování dřív běžných bohatě kvetoucích luk. V létě na tamních loukách nechali posbírat semena dvou desítek druhů rostlin určených pro přípravu regionální luční směsi Žďárských vrchů, kterou zatím nikdo nedělá. ČTK to řekl Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. Na projektu sdružení spolupracuje se Správou CHKO Žďárské vrchy.

Na loukách, kde kromě trav rostou třeba kopretiny, řebříček, chrastavce, smolničky nebo chrpy, se daří motýlům a dalším druhům hmyzu. Na pozemích intenzivně obhospodařovaných a hnojených rostou převážně jen trávy.

"Dneska se jako hlavní problém naší krajiny uvádí, že z ní mizí hmyz," řekl ČTK ředitel správy CHKO Václav Hlaváč. Vidět to podle něj je i na úbytku motýlů. Záměr obnovování druhově pestrých luk považuje Hlaváč za velmi potřebný nejen pro CHKO, ale pro celou Vysočinu, pro niž podle něj byly dřív kvetoucí louky typickým fenoménem. Důležité je podle něj i to, aby směsi semen pro vytváření takových luk byly regionálního původu.

"Je snaha zatravňovat plochy na Vysočině nějakou druhově pestrou směsí, jsou na to třeba i nějaké dotační peníze pro zemědělce. Ale problém je v tom, že tu směs nikdo nevyrábí," uvedl Blažek. O možnosti sběru semen k tomuto účelu ve Žďárských vrších se podle něj mluvilo delší dobu, letos se záměr začal uskutečňovat s pomocí grantu od Českého svazu ochránců přírody.

Několik lidí posbíralo v létě šest kilogramů semen 22 druhů rostlin. Kvůli další produkci semen chce sdružení od příštího roku některé rostliny pěstovat na vybraných menších pozemcích, semena dalších druhů pro míchání osevních směsí plánuje dál sbírat na loukách.

O budoucnosti projektu podle Blažka zřejmě rozhodne to, jak na sebe dokáže vydělat. "My bychom byli rádi, kdyby celá věc byla postavená dobře i ekonomicky, to znamená, kdyby to mohlo fungovat bez nějaké dlouhé dotační podpory," uvedl.

Sdružení Krajina se mimo jiné stará o kosení 170 hektarů přírodně cenných luk. Zasazuje se také o rozšiřování pastvy.

