Na zemědělské dotace dá stát příští rok 2,7 miliard korun, míň než letos

Zemědělci a potravináři dostanou příští rok na národních dotacích 2,7 miliardy korun. Částka je o asi 2,3 miliardy korun nižší, než byla schválená pro letošní rok. Návrh podpůrných programů na rok 2023 schválila Sněmovna.

"Návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2023 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly ministerstva, přičemž zachovává kontinuitu s předešlými roky v poměru přidělených finančních prostředků pro jednotlivé programy," stojí v důvodové zprávě. Celková potřeba pro příští rok by činila podle materiálu přes 6,3 miliardy korun.

Sněmovní zemědělský výbor vyzval již dříve ministerstvo zemědělství k tomu, aby v příštím roce posílilo národní dotační programy o nespotřebované výdaje a hledalo pro tyto účely další úspory. Dodatečné peníze by měly jít podle výboru například na podporu včelařství, podporu mimoprodukčních funkcí rybníků a mimorybářských revírů a na zlepšení životních podmínek chovu hospodářských zvířat. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že se bude snažit usnesení výboru naplnit. Poslanec opozičního hnutí ANO Karel Tureček neuspěl s návrhem, aby obdobné usnesení jako výbor přijalo sněmovním plénum, a to směrem k celé vládě.

Do živočišné výroby by mělo jít podle schváleného materiálu 1,88 miliardy korun, do rostlinné výroby 305 milionů korun. Podpora potravinářství má činit přes 317 milionů korun a ostatních aktivit téměř 198 milionů korun. Vyšší podporu živočišné výroby zdůvodňuje ministerstvo zemědělství stejně jako v minulosti tím, že je třeba bránit nepříznivému vývoji v některých zemědělských odvětvích, což souvisí se zachováním zaměstnanosti na venkově. Na letošek bylo pro zemědělskou výrobu vyčleněno zhruba 3,5 miliardy korun, pro rostlinnou výrobu přes 471 milionů korun, pro potravinářství 848 milionů korun a na ostatní aktivity skoro 194 milionů korun.

Většina objemu peněz z rozpočtu na příští rok, přes 2,3 miliardy korun bude určená na běžné výdaje v podobě dotací k hospodářskému výsledku. Letos činily více než čtyři miliardy korun. Na investice bude pro rok 2023 v podpůrných programech 389,7 milionu korun.

