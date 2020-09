Nákazu covidem na helsinském letišti čenichají psi

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | abuakel / abuakel / Flickr.com Finsko je druhou zemí po Spojených arabských emirátech a první v Evropě, kde byli psi nasazeni k odhalování koronaviru. Na letišti v Dubaji byl podobný program zahájen už v létě. Ilustrační obrázek

Finsko nasadilo na mezinárodní letiště u Helsinek psy, kteří údajně dokážou odhalit koronavirovou nákazu u lidí. Čtyři měsíce má trvat zkušební služba čtyř psů různých plemen, informovala agentura AP. Podle ní by se tento alternativní způsob testování mohl stát finančně nenáročnou a rychlou metodou odhalování infikovaných pasažérů.

Čtyři psi vycvičení finským sdružením stopařů začali pracovat na helsinském letišti, největším v severské zemi, v rámci projektu financovaného vládou.

"Je to velmi slibná metoda. Psi jsou velmi dobří v čenichání," řekla Anna Hielmová-Björkmanová, expertka ve zvěrolékařství z Helsinské univerzity. "Funguje to, bude to dobrá testovací metoda na jakémkoli místě," řekla profesorka. Podle ní by mohli psi najít uplatnění na letištích, v přístavech i domovech seniorů, na sportovištích a na kulturních akcích.

I když i v některých dalších zemích, například v Austrálii, Francii, Německu a USA, experti studují psy coby detektory koronaviru, finský experiment patří v tomto ohledu mezi ty dosud nejrozsáhlejší.

Hielmová-Björkmanová agentuře AP řekla, že Finsko je druhou zemí po Spojených arabských emirátech a první v Evropě, kde byli psi nasazeni k odhalování koronaviru. Na letišti v Dubaji byl podobný program zahájen už v létě.

Pasažéři, kteří na helsinském letišti souhlasí s provedením testu, nepřijdou se psem přímo do styku. Otřou si pokožku ubrouskem, který je poté v nádobě přinesen psům. E.T., Kossi, Miina a Valo už předtím prošli výcvikem na odhalení rakoviny, cukrovky nebo jiných chorob, uvedla AP. Pracovat mají na směny vždy po dvou.

Během deseti sekund údajně psi poznají, zda vzorek obsahuje virus SARS-CoV-2. Výsledek pak dají najevo škrábáním packou, lehnutím či štěkotem. Při pozitivním výsledku čeká dotyčného pasažéra ještě přezkoušení PCR testem.

