Nákladní loď, která u Anglie narazila do tankeru, míří do skotského přístavu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | kliempictures / pixabay.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kontejnerová loď Solong, která na počátku měsíce narazila v Severním moři u britských břehů do tankeru, ve vleku remorkéru míří do skotského přístavu Aberdeen. Společnost Ernst Russ, které loď patří, sdělila podle BBC, že Solong dorazí do přístavu do konce tohoto týdne."Záchranné práce na Solongu pokročily natolik, že je možné vydat se do přístavu Aberdeen," uvedla britská pobřežní hlídka. Bezprostředně po havárii se úřady obávaly, že se kontejnerová loď Solong a tanker Stena Immaculate potopí, tomu se nakonec podařilo předejít. Stav tankeru je podle pobřežní stráže stabilní, záchranné práce ale nadále pokračují.

Po nehodě začala obě plavidla hořet, což vyvolalo masivní záchrannou akci. Na břeh se podařilo dostat 36 členů posádky obou lodí, jeden z námořníků z kontejnerové lodě je však nezvěstný a podle britských činitelů patrně zemřel. Ruského kapitána Solongu policie zadržela a obvinila z hrubé nedbalosti a neúmyslného zabití.

Ochranáři a úřady nyní čistí pobřeží, na které se vyplavily plastové pelety ze Solongu, které byly v kontejnerech na palubě. Ochranáři uvedli, že plastové granule nejsou toxické, mohou ale ohrozit živočichy, pokud je sní. Úklid proto chtějí dokončit, než místní ptactvo začne hnízdit.

reklama