Námořní přepravce Maersk kvůli suchu přestane používat Panamský průplav

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | kees torn / Flickr Pro Maersk se v poslední době jedná o druhou větší komplikací poté, co společnost pozastavila přepravu přes Rudé moře kvůli útokům jemenských povstalců Húsíů na nákladní lodě v okolí úžiny Báb al-Mandab.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Přední námořní přepravce Maersk oznámil, že pro své spoje mezi USA a Oceánií přestává používat Panamský průplav kvůli suchu, které omezuje přepravní kapacitu této námořní trasy. Náklady bude Maersk přepravovat po železnici. Některé námořní spoje by tak mohly zaznamenat zpoždění, píše agentura Reuters.

Panamský průplav patří mezi hlavní světové námořní trasy, a to především pro spoje mezi Amerikou a Asií a Oceánií. Kvůli suchu však průplav, který napájí sladkovodní jezera a nádrže, musel omezit počet a výtlak lodí, které tuto námořní cestu používají. Podle odborníků by se mohla situace ještě zhoršit kvůli meteorologickému jevu El Niňo, který by mohl vést k prohloubení srážkových deficitů a sucha.

"Lodě, které dříve používaly Panamský průplav, se budou nyní Panamskému průplavu vyhýbat a budou využívat takzvaný pozemní most," oznámila dánská společnost Maersk. Opatření se týká trasy OC1, která propojuje východní pobřeží USA s Oceánií. Náklady tak budou v Panamě přeloženy na železnici, která je přepraví z jednoho pobřeží na druhé. Jedná se o zhruba 80 kilometrů dlouhou cestu.

Námořní přepravce neoznámil, na jak dlouho toto opatření zavádí. Maersk jen uvedl, že je v kontaktu se správou průplavu. Ačkoliv se společnost bude snažit minimalizovat dopady na přepravu, některé námořní spoje by mohly mít kvůli využití pozemní trasy zpoždění.

Pro Maersk se v poslední době jedná o druhou větší komplikací poté, co společnost pozastavila přepravu přes Rudé moře kvůli útokům jemenských povstalců Húsíů na nákladní lodě v okolí úžiny Báb al-Mandab. Dopravce tak některé spoje vypravil kolem mysu Dobré naděje, což je delší trasa než ta, která využívá Rudé moře a Suezský průplav.

reklama