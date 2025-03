Bahno z Čičáku v Pardubicích se bude odvážet na lodi po Labi

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Odbahnění vodní plochy Čičák v Pardubicích bude stát přes deset milionů korun. Sedimenty ze dna jezera odborná firma odstraní letos na podzim. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO). V minulosti projekt radnice odkládala kvůli nákladnosti. Na seznamu připravených investic ho měla poprvé v roce 2013."Povedlo se to vysoutěžit za dobrou cenu a je k tomu 7,7 milionu korun dotace, což je fajn. Máme vybranou firmu, která má revitalizaci na starosti. Teď na jaře udělali prořez náletů. K odbahnění dojde v září. Práce budou hotové do konce roku," řekla Klčová.

Firma bude odsávat bahno pomocí sacího bagru. Sediment bude nakládat na loď na Labi a odvážet to depozitu, což může být například areál Hůrka. Pokud bahno nebude kontaminované nevhodnými látkami, po vyschnutí ho město může použít na svých pozemcích a vylepšit s ním ornou půdu, dodala Klčová.

Práce bude firma dělat na podzim v době vegetačního klidu, nebude také rušit obojživelníky, kteří tam žijí. Součástí revitalizace je vytvoření dvou tůní.

Čičák je v parku Na Špici, který město v roce 2014 opravilo. Jezero vzniklo při regulaci toku Labe v 60. letech minulého století. Je nedaleko soutoku Labe a Chrudimky. Na dně se hromadí sedimenty.

Město chtělo odbahnit Čičák v roce 2013 ještě před úpravami parku. Firma měla odvézt 4200 metrů krychlových bahna. Byly ale problémy s výběrovým řízením.

První dvě firmy odstoupily od zakázky, protože patrně nebyly schopné ji za šest milionů korun zvládnout. Třetí v pořadí chtěla práce udělat za necelých devět milionů korun, to už město odmítlo.

Potom město opakovaně deklarovalo, že Čičák odbahní, ale na seznam investic se nedostal. Naposledy investici radnice odložila v roce 2022, opět kvůli nákladnosti. Nabízená cena v té době byla 25 milionů korun. V letošním rozpočtu si radnice vyčlenila 15 milionů korun, nakonec to bude méně.

