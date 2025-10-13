Přístaviště v Malých Žernosekách na Litoměřicku možná bude, vznikne nový projekt
Původní návrh počítal s devadesátimetrovým přístavištěm pro 18 rekreačních plavidel, molem a parkovištěm. "Podle agentury ochrany přírody veřejný zájem ochrany přírody převážil nad rekreační plavbou. Z toho důvodu jsme udělali optimalizaci technického řešení, zmenšili zářez, upravili sklony, doplnili environmentální opatření," uvedl Vavřička. V příštím roce zpracují odborníci novou projektovou dokumentaci. "Věřím, že s úpravami přes životní prostředí projdeme, protože záměr byl posouzen v rámci hodnocení EIA," dodal.
Obec stavbu přístaviště podporuje. "Zařadili jsme to do územního plánu, vyřešili pozemky. Malé Žernoseky jsou přirozenou křižovatkou dopravních a turistických cest. Dává nám takový projekt smysl," řekl dnes ČTK starosta Petr Liška (STAN), podle kterého se nyní našel kompromis mezi investorem a ochranou přírody. Rekreační plavba má na rozdíl od nákladní podporu veřejnosti, proto podle Lišky je nutné, aby k ní vznikla potřebná infrastruktura, aby bylo možné někde lodě pustit na vodu, doplnit zásoby, palivo, občerstvit se. V obci je k tomu prostor, řekl starosta.
Pokračovat bude ŘVC v investicích do rekreační plavby na Labi. Můstky pro osobní lodní dopravu podobné tomu, jaký je v ústecké čtvrti Vaňov, postaví na čtyřech místech v Ústeckém kraji. Náklady na stavbu jednoho jsou zhruba 15 milionů korun.
reklama