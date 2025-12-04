Povodí Vltavy dokončilo obnovu velína u komory v Hoříně, poškodil jej požár
4.12.2025 11:20 | HOŘÍN (ČTK)
Foto | Jenda021 / Wikimedia Commons
Podle něj bylo důležité také zajistit proplouvání lodí s materiálem pro zásobování betonárky, aby se neúměrně nezvýšil provoz nákladních aut na okolních silnicích. V nouzovém režimu mohly proplouvat i rekreační lodě.
Plavební komory Hořín, které začaly fungovat v roce 1905, umožňují lodím překonat téměř devítimetrový rozdíl hladin. V roce 2021 skončila rozsáhlá modernizace, při níž byla část velké plavební komory rozšířena pro větší plavidla a pevný most nad ní byl přestavěn na zdvižný.
Státní podnik Povodí Vltavy spravuje téměř 21.900 kilometrů vodních toků. Do jeho působnosti patří také 115 vodních nádrží, deset poldrů, 21 plavebních komor na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivých a 307 pevných jezů a 22 malých vodních elektráren.
