Povodí Vltavy dokončilo obnovu velína u komory v Hoříně, poškodil jej požár

4.12.2025 11:20 | HOŘÍN (ČTK)
Foto | Jenda021 / Wikimedia Commons
Státní podnik Povodí Vltavy dokončil obnovu velína u plavební komory v Hoříně na Mělnicku za 20 milionů korun. Loni jej poškodil požár způsobený závadou na elektroinstalaci. V příštích měsících obnoví Ředitelství vodních cest ve velínu ovládání zdvižných mostů na plavebním kanále. Nyní je ovládá záložní pracoviště na jezu ve Vraňanech, informovala mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
 
Požár minulý rok v červenci zničil řídící systémy ovládání plavebních komor i mostů, poškodil hlavní přívod elektrické energie a částečně i samotnou stavbu velínu. "Díky mimořádnému nasazení zaměstnanců Povodí Vltavy i dodavatelů se podařilo již po čtyřech dnech provizorně obnovit provoz velké plavební komory, což umožnilo pokračování stavby Dvoreckého mostu v Praze, kam bylo nutné proplavit zařízení pro přepravu a usazení mostních nosníků," řekl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Podle něj bylo důležité také zajistit proplouvání lodí s materiálem pro zásobování betonárky, aby se neúměrně nezvýšil provoz nákladních aut na okolních silnicích. V nouzovém režimu mohly proplouvat i rekreační lodě.

Plavební komory Hořín, které začaly fungovat v roce 1905, umožňují lodím překonat téměř devítimetrový rozdíl hladin. V roce 2021 skončila rozsáhlá modernizace, při níž byla část velké plavební komory rozšířena pro větší plavidla a pevný most nad ní byl přestavěn na zdvižný.

Státní podnik Povodí Vltavy spravuje téměř 21.900 kilometrů vodních toků. Do jeho působnosti patří také 115 vodních nádrží, deset poldrů, 21 plavebních komor na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivých a 307 pevných jezů a 22 malých vodních elektráren.

