Ministerstvo dopravy nově dohlíží na snižování emisí v námořní dopravě

1.9.2025 17:33 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | kliempictures / pixabay.com
Na nařízení Evropské unie o snižování emisí skleníkových plynů v námořní dopravě nově dohlíží z pozice národního námořního úřadu ministerstvo dopravy. Opatření zavedla novela zákona o námořní plavbě, která dneškem nabyla účinnosti. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) už dříve uvedl, že smyslem úpravy je pouze sladit české právo s evropským. V českém námořním rejstříku totiž není aktuálně zapsána žádná obchodní námořní loď.
 
Cílem unijního nařízení je přispět k podpoře a urychlení využívání udržitelně vyráběných obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě, dodržování rovných podmínek při jejich využívání, a tím i zajištění řádného fungování a spravedlivé hospodářské soutěže. Nařízení má rovněž pomoci inovacím a výzkumu, které se týkají nových alternativních paliv, ekologického designu lodí nebo větrného pohonu.

Provozovatelé velkých lodí budou muset podle nařízení monitorovat údaje týkající se emisí skleníkových plynů z energie spotřebované na palubě, zpracovávat je a dodržovat jejich mezní hodnoty. Sankce za jejich nedodržení mají kromě odrazujícího účinku eliminovat jakoukoli ekonomickou výhodu plynoucí z nedodržování těchto povinností a zachovat v odvětví námořní plavby rovné podmínky.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
pk

pepa knotek

1.9.2025 18:28
Naši námořní plavbu zlikvidoval úspěšný privatizátor Kožený - stát byl špatný vlastník, soukromý vlastník je lepší hospodář - to se tenkrát vtloukalo lidem do hlav. Tak po privatizaci československé námořní plavby nemáme nic, jen ty úředníky na národním námořním úřadu a to se vyplatí !
Odpovědět

