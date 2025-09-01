Ministerstvo dopravy nově dohlíží na snižování emisí v námořní dopravě
1.9.2025 17:33 | PRAHA (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | kliempictures / pixabay.com
Provozovatelé velkých lodí budou muset podle nařízení monitorovat údaje týkající se emisí skleníkových plynů z energie spotřebované na palubě, zpracovávat je a dodržovat jejich mezní hodnoty. Sankce za jejich nedodržení mají kromě odrazujícího účinku eliminovat jakoukoli ekonomickou výhodu plynoucí z nedodržování těchto povinností a zachovat v odvětví námořní plavby rovné podmínky.
Online diskuse
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
pk
pepa knotek1.9.2025 18:28
Naši námořní plavbu zlikvidoval úspěšný privatizátor Kožený - stát byl špatný vlastník, soukromý vlastník je lepší hospodář - to se tenkrát vtloukalo lidem do hlav. Tak po privatizaci československé námořní plavby nemáme nic, jen ty úředníky na národním námořním úřadu a to se vyplatí !Odpovědět