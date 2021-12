Námořníci u Jamajky natočili vzácnou bílou velrybu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Amila Tennakoon / Flickr.com Vorvani bývají zpravidla šedí, černí nebo hnědí. Netypicky zbarveného vorvaně obrovského, kterého ve svém románu zvěčnil americký spisovatel Herman Melville, se přírodovědcům podařilo zpozorovat za poslední dvě desítky let jen párkrát

Posádka nizozemské obchodní lodipoblíž Jamajky záběry, na nichž je vidět vzácná bílá velryba. Netypicky zbarveného vorvaně obrovského, kterého ve svém románu zvěčnil americký spisovatel Herman Melville, se přírodovědcům podařilo zpozorovat za poslední dvě desítky let jen párkrát, napsal deník The Guardian.

Vorvani bývají zpravidla šedí, černí nebo hnědí. "Zcela bílého vorvaně jsem neviděl nikdy. Viděl jsem ale jedince, kteří byli bílí jen zčásti, například měli bílé skvrny v oblasti břicha," řekl deníku mořský biolog Hal Whitehead, který se na výzkum vorvaňů specializuje.

Naposledy byl bílý vorvaň spatřen v roce 2015 poblíž Sardinie. V Austrálii v 90. letech získal slávu bílý jedinec jiného druhu kytovce - keporkaka.

Bílá velryba nemusí být nutně albín, může se jednat o zvíře, které trpí leucismem, tedy sníženou pigmentací. Pokud by kytovec pozorovaný u Jamajky byl albín, poznalo by se to podle růžových očí. Záběry vorvaně ale byly natočené z takové dálky, že oči u něj vidět nejsou.

