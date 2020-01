Návrh STAN na sloučení ministerstev není zdůvodněný, uvede vláda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MŽP Za nedostatečně zdůvodněný zřejmě označí vláda návrh poslanců STAN na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí do ministerstva pro udržitelný rozvoj. / Ilustrační foto

Za nedostatečně zdůvodněný zřejmě označí vláda návrh poslanců STAN na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí do ministerstva pro udržitelný rozvoj. Kabinet by měl podle podkladů pro dnešní schůzi předkladatelům vytknout také to, že nevyčíslili hospodářské a finanční náklady navrhované změny. K novele kompetenčního zákona pošle zákonodárcům pravděpodobně záporné stanovisko.

Zásadním změnám kompetenčního zákona by podle vládních legislativců měla předcházet podrobná odborná i politická debata. Neměly by být podle nich předkládány jako poslanecký, ale jako vládní návrh po důkladném rozboru a po standardním připomínkovém řízení.

"Odůvodnění předloženého návrhu zákona je velmi obecné a postrádá jak přesvědčivou argumentaci odůvodňující nezbytnost navrhované úpravy, tak i náležitý popis jejích hospodářských a finančních dopadů," stojí v předběžném stanovisku kabinetu.

Poslanci starostů navrhují sloučit ministerstva od roku 2026. Nový úřad by se měl zabývat úkoly obou nynějších ministerstev, od ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství až třeba k potravinářskému průmyslu.

Návrh má podle předkladatelů za cíl spojit kompetence obou nynějších ministerstev pod jedno vedení se společnou odpovědností za ochranu životního prostředí i za státní správu v zemědělství. Spojení obou úřadů je podle nich nezbytné kvůli zvýšeným nárokům souvisejícím s klimatickou změnou. Ochrana a hospodaření s vodou a půdou by neměly být podle autorů v konfliktu.

Nové ministerstvo by také řídilo podřízené organizace. Jde o Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Českou plemenářskou inspekci, Českou inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

