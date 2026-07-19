Návrhy vědců na vypuštění dolní nádrže na Nových Mlýnech starostové nerozporují
Že je potřeba širší společenská diskuse, jíž se zúčastní odborníci, se domnívá jeden ze zastánců vypuštění - rostlinný ekolog z Vídeňské univerzity Kryštof Chytrý. Jeho slovům přikládá váhu starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová (Věstonický spolek). "S ním a jeho manželkou spolupracujeme na některých zelených projektech. Jsou to chytří lidé, žádní ekoteroristé. Problém bych s vypuštěním neměla. Sinice jsou rok od roku horší a je to smradlavá močka," ohodnotila kvalitu vody Rajchlová. Turisté, kteří do obce přijíždějí, jedou podle ní za vínem a cyklistikou, nikoliv za vodní hladinou.
S Mikáčovou se však shoduje v tom, že zápach je cítit pouze u vody, v obci už nikoliv. Voda bývá zelená na nádržích každoročně několik týdnů až měsíců.
Starostky připomněly i to, že někteří místní byli proti stavbě nádrží, které postupně v 70. a 80. letech zatopily unikátní lužní lesy. "Byl proti tomu i náš první porevoluční starosta," řekla Mikáčová. Obě připomněly také potíže s komáry, kteří byli součástí soužití s lužními lesy a kteří s napuštěním přehrady víceméně zmizeli.
Lidé v obcích se však o budoucnost nádrží příliš nestarají. "Když na to sama nezavedu hovor, tak to neřeší," řekla Mikáčová. Podle Duhajského diskuse v obci zatím žádná nebyla. "Ale je to téma, které se asi začne řešit," soudí.
Nádrže byly definitivně napuštěné v roce 1989 a byly stavěné jako protipovodňová ochrana a zásobárna závlahové vody. Pro druhý účel však prakticky neslouží. Přestože soustava tří nádrží je druhou největší vodní plochou v Česku, kvůli malé hloubce, jež dosahuje maximálně zhruba sedmi metrů, je zásoba vody menší a odpovídá například Vranovu či Dalešicím.
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Všechny komentáře (20)
smějící se bestie19.7.2026 06:24
takže nevypouštět a hladiny udržovat na nejvyšší možné výšce.
Jaroslav Řezáč19.7.2026 09:26 Reaguje na smějící se bestie
Slavomil Vinkler19.7.2026 08:00
Jaroslav Řezáč19.7.2026 09:28 Reaguje na Slavomil Vinkler
Petr Blažek19.7.2026 09:08
Rybníky pojímají okolní vodu včetně různých druhů nečistot a splašků. Na rozdíl od hlubokých údolních nádrží se velmi rychle prohřívají a díky vyšší teplotě tam dochází k rychlému růstu organismů včetně sinic. Do toho ještě samozřejmě můžeme přidat vliv u chovných rybníků kde ryby vypouštějí extrementy. Toto vše dělá z rybníků a mělkých nádrží, a to se nebude našim zeleným spoluobčanům líbit, minimálně ekologickou hrozbu, která občas přeroste v ekologickou katastrofu.
Jarek Schindler19.7.2026 09:16 Reaguje na Petr Blažek
Petr Blažek19.7.2026 10:22 Reaguje na Jarek Schindler
V minulosti, když zemědělství pěstováním plodin nedávalo každoroční jistotu úrody, tak jedním z hlavních zdrojů bylo pastevectví a kdo na to měl tak rybníkářství. Stejně jako dnes tak i v minulosti se do rybníka splavovaly splaškové vody a z toho žíly ryby typu kaprovitých, což byl relativně levný a na počasí méně závislý zdroj bílkovin. Další výhodou bylo, že když okolo táhla nějaká armáda, která zkonfiskovala na co přišla, tak rybník jen tak rychle nevyslovila.
V 19 století když se začalo v zemědělství hnojit a používat nové metody, tak rybniky přestaly dávat ekonomický smysl a zase se zrušily
Jarek Schindler19.7.2026 11:11 Reaguje na Petr Blažek
Slavomil Vinkler19.7.2026 09:18 Reaguje na Petr Blažek
Imarr Imarr19.7.2026 09:20
smějící se bestie19.7.2026 09:46 Reaguje na Imarr Imarr
by si lidi začali už po třídenním blekautu, natož týdenním.
Imarr Imarr19.7.2026 10:12 Reaguje na smějící se bestie
smějící se bestie19.7.2026 11:07 Reaguje na Imarr Imarr
by bylo vhodné leda tak pro revizi břehů, dna -
natrvalo by to byla sabotáž tůrismu.
Imarr Imarr19.7.2026 11:17 Reaguje na smějící se bestie
Slavomil Vinkler19.7.2026 11:22
rybník Kachlička, Kraj Vysočina
vodní nádrž Sedlice, Kraj Vysočina
NEVHODNÉ SE KOUPAT, voda představuje zdravotní riziko:
Stříbrný rybník Malšova Lhota, Královéhradecký kraj
vodní nádrž Orlík – veřejné tábořiště Podolsko, Jihočeský kraj
Paseka – brouzdaliště koupacího biotopu, Olomoucký kraj
ZHORŠENÁ JAKOST VODY, koupat se zatím lze, ale následně se osprchujte:
Máchovo jezero, Liberecký kraj
Hamerské jezero, Liberecký kraj
Trutnov, Dolce, Královéhradecký kraj
Oborský rybník, Královéhradecký kraj
rybník Tvrdkov, Moravskoslezský kraj
Imarr Imarr19.7.2026 11:44 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jaroslav Řezáč19.7.2026 12:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
zvýšené množství sinic by problém nebyl, ale tímto se vytváří zpovykaná společnost.
zelené řasy jsem viděl i na Orlíku, ale je rozdíl, když se vytvoří přehrada, která neslouží původnímu záměru zavlažování polí. Smysl a význam Nových Mlýnů by se měl předefinovat.