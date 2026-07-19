https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/navrhy-vedcu-na-vypusteni-dolni-nadrze-na-novych-mlynech-starostove-nerozporuji
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Návrhy vědců na vypuštění dolní nádrže na Nových Mlýnech starostové nerozporují

19.7.2026 04:50 (ČTK)
Diskuse: 20
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Huhulenik / Wikimeda Commons
Návrhy některých vědců na vypuštění přinejmenším dolní Novomlýnské nádrže starosta a starostky tří okolních obcí nerozporují. Vnímají potřebu širší debaty o tom, jak řešit každoroční problém s růstem sinic, což pod nádržemi způsobuje úhyny ryb. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. Všichni se však shodli na tom, že jde o jejich soukromé názory a debatu přenechávají odborníkům.
 
Strachotín a Dolní Věstonice z přítomnosti nádrže nijak neprofitují. Ani z turistického ruchu, ani z vody samotné, kterou nemohou k ničemu využít. "Nejvýše můžeme někdy zavlažit fotbalové hřiště," řekla Jaroslava Mikáčová (STAN) ze Strachotína. Jediná obec, která má příjmy z turistického ruchu, je Pavlov. "U vody je kemp YachtClub, odtud máme poplatky za ubytování, a pronajímáme nějaké pozemky u vody," řekl starosta Zdeněk Duhajský (Pro obec Pavlov).

Že je potřeba širší společenská diskuse, jíž se zúčastní odborníci, se domnívá jeden ze zastánců vypuštění - rostlinný ekolog z Vídeňské univerzity Kryštof Chytrý. Jeho slovům přikládá váhu starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová (Věstonický spolek). "S ním a jeho manželkou spolupracujeme na některých zelených projektech. Jsou to chytří lidé, žádní ekoteroristé. Problém bych s vypuštěním neměla. Sinice jsou rok od roku horší a je to smradlavá močka," ohodnotila kvalitu vody Rajchlová. Turisté, kteří do obce přijíždějí, jedou podle ní za vínem a cyklistikou, nikoliv za vodní hladinou.

S Mikáčovou se však shoduje v tom, že zápach je cítit pouze u vody, v obci už nikoliv. Voda bývá zelená na nádržích každoročně několik týdnů až měsíců.

Starostky připomněly i to, že někteří místní byli proti stavbě nádrží, které postupně v 70. a 80. letech zatopily unikátní lužní lesy. "Byl proti tomu i náš první porevoluční starosta," řekla Mikáčová. Obě připomněly také potíže s komáry, kteří byli součástí soužití s lužními lesy a kteří s napuštěním přehrady víceméně zmizeli.

Lidé v obcích se však o budoucnost nádrží příliš nestarají. "Když na to sama nezavedu hovor, tak to neřeší," řekla Mikáčová. Podle Duhajského diskuse v obci zatím žádná nebyla. "Ale je to téma, které se asi začne řešit," soudí.

Nádrže byly definitivně napuštěné v roce 1989 a byly stavěné jako protipovodňová ochrana a zásobárna závlahové vody. Pro druhý účel však prakticky neslouží. Přestože soustava tří nádrží je druhou největší vodní plochou v Česku, kvůli malé hloubce, jež dosahuje maximálně zhruba sedmi metrů, je zásoba vody menší a odpovídá například Vranovu či Dalešicím.

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Všechny komentáře (20)
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ss

smějící se bestie

19.7.2026 06:24
Vodní plochy mají přibývat a né ubývat -
takže nevypouštět a hladiny udržovat na nejvyšší možné výšce.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

19.7.2026 09:26 Reaguje na smějící se bestie
v teplých dnech funguje jak boiler, mělké a rychle se prohřívá.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.7.2026 08:00
No dobře, tak pustíme naše sračky sousedům a do moře.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

19.7.2026 09:28 Reaguje na Slavomil Vinkler
odkanalizovat povodí Dyje je dobrá výzva.... a je to nutné v každém případě.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

19.7.2026 09:08
To co se tady řeší je prakticky problém všech rybníků, pouze se to nikdo neodváží říci nahlas.
Rybníky pojímají okolní vodu včetně různých druhů nečistot a splašků. Na rozdíl od hlubokých údolních nádrží se velmi rychle prohřívají a díky vyšší teplotě tam dochází k rychlému růstu organismů včetně sinic. Do toho ještě samozřejmě můžeme přidat vliv u chovných rybníků kde ryby vypouštějí extrementy. Toto vše dělá z rybníků a mělkých nádrží, a to se nebude našim zeleným spoluobčanům líbit, minimálně ekologickou hrozbu, která občas přeroste v ekologickou katastrofu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.7.2026 09:16 Reaguje na Petr Blažek
Tak to by ti naši " zelení" spoluobčané měli v první řadě začít konečně řešit důvod. Nemáme ani třetinu rybníků , tady té ekologické hrozby, co u nás v minulosti bylo. Hlavně že někteří chtějí bourat.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

19.7.2026 10:22 Reaguje na Jarek Schindler
Rybníky se v minulosti nestavěly z žádných ekologických pohnutek, ale ryze ekonomických a pragmatickch.
V minulosti, když zemědělství pěstováním plodin nedávalo každoroční jistotu úrody, tak jedním z hlavních zdrojů bylo pastevectví a kdo na to měl tak rybníkářství. Stejně jako dnes tak i v minulosti se do rybníka splavovaly splaškové vody a z toho žíly ryby typu kaprovitých, což byl relativně levný a na počasí méně závislý zdroj bílkovin. Další výhodou bylo, že když okolo táhla nějaká armáda, která zkonfiskovala na co přišla, tak rybník jen tak rychle nevyslovila.
V 19 století když se začalo v zemědělství hnojit a používat nové metody, tak rybniky přestaly dávat ekonomický smysl a zase se zrušily
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.7.2026 11:11 Reaguje na Petr Blažek
Já o pohnůtkách proč stavět to či ono nikde nepsal. Píši o vodě kterou na delší dobu zadržíme a která nám svým způsobem zavodňuje a ochlazuje krajinu.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.7.2026 09:18 Reaguje na Petr Blažek
No a dokonce i mnoha vodárenskách nádrží.
Odpovědět
II

Imarr Imarr

19.7.2026 09:20
Když vypustíme všechny nádrže, počínaje Novomlýnskými, přes rybniční soustavy po Máchovo jezero, bude to eko/bio a nebudeme muset odbahňovat a ušetříme mrak peněz. Stejně ty staré rybníky neměly EIA. Vody sice ubyde, ale když jí bude nedostatek, lidé si ji možná začnou vážit.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.7.2026 09:46 Reaguje na Imarr Imarr
No tak vážit si vody,
by si lidi začali už po třídenním blekautu, natož týdenním.
Odpovědět
II

Imarr Imarr

19.7.2026 10:12 Reaguje na smějící se bestie
Zatím jsme nic pro to, aby si lidé vážili vody nic neudělali. Tak pojďme alespoň vypustit tu dolní nádrž. Nějak a někde se začít musí. Po Novomlýnských nádržích bych vypustil Lipno. Tam je už také sinicová voda.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.7.2026 11:07 Reaguje na Imarr Imarr
Vypustit Lipno,
by bylo vhodné leda tak pro revizi břehů, dna -
natrvalo by to byla sabotáž tůrismu.
Odpovědět
II

Imarr Imarr

19.7.2026 11:17 Reaguje na smějící se bestie
Právě. Přestali by tam jezdit kálet fosfor. Přírodu tady máme pro ekologismus a pozorování sukcese. Jen naivové si myslí že příroda je tady pro lidi.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.7.2026 11:22
ZÁKAZ KOUPÁNÍ, hrozí akutní poškození zdraví:

rybník Kachlička, Kraj Vysočina
vodní nádrž Sedlice, Kraj Vysočina
NEVHODNÉ SE KOUPAT, voda představuje zdravotní riziko:

Stříbrný rybník Malšova Lhota, Královéhradecký kraj
vodní nádrž Orlík – veřejné tábořiště Podolsko, Jihočeský kraj
Paseka – brouzdaliště koupacího biotopu, Olomoucký kraj
ZHORŠENÁ JAKOST VODY, koupat se zatím lze, ale následně se osprchujte:

Máchovo jezero, Liberecký kraj
Hamerské jezero, Liberecký kraj
Trutnov, Dolce, Královéhradecký kraj
Oborský rybník, Královéhradecký kraj
rybník Tvrdkov, Moravskoslezský kraj
Odpovědět
II

Imarr Imarr

19.7.2026 11:44 Reaguje na Slavomil Vinkler
Vypustit a ponechat bezzásahové sukcesi.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

19.7.2026 12:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
ono jde tak nějak o to, jestli jsou sinice souvislým kobercem nebo je jen zvýšené množství.
zvýšené množství sinic by problém nebyl, ale tímto se vytváří zpovykaná společnost.

zelené řasy jsem viděl i na Orlíku, ale je rozdíl, když se vytvoří přehrada, která neslouží původnímu záměru zavlažování polí. Smysl a význam Nových Mlýnů by se měl předefinovat.
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JS

Jiří Svoboda

19.7.2026 11:53
Co takhle nechat tam odtok, který bude pomalu odpouštět, ale při přívalu se nádrže naplní. Aspoň ať to funguje proti povodním.
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SV

Slavomil Vinkler

19.7.2026 17:34 Reaguje na Jiří Svoboda
PM tvrdí, že hráze nemohou vykonávat funkci polderu, neb jejich izolace na to není postavená...
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pk

pepa knotek

19.7.2026 20:34
Je to nesmysl, vypuštěním by došlo k poškození hráze, proč se ti starostové nezeptají správce nebo hrázného, ten by jim to řekl rovnou.
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