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Nejekologičtější směs pro 3D tisk z betonu navrhli na mezinárodní stáži ve Francii studenti VUT

22.7.2026 09:43 | BRNO (ČTK)
3D tisk pilíře s proplétaným vzorem. Technicky náročný vzor betonové směsi připomíná pletený košík.
3D tisk pilíře s proplétaným vzorem. Technicky náročný vzor betonové směsi připomíná pletený košík.
Foto | Malwina Nieradko / FAST VUT
Nejekologičtější směs pro trojrozměrný tisk z betonu navrhli na mezinárodní stáži ve Francii studenti Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT). Porotu zaujali také strukturou tištěného betonového sloupu, která připomínala pletený košík. Stáž se zabývala 3D tiskem z betonu, což je technologie, která se ve stavebnictví uplatňuje stále častěji.
 
Studenti si vyzkoušeli všechny činnosti při trojrozměrném tisku z betonu, od návrhu vlastní směsi až po vytvoření betonového sloupu, který musel splňovat požadované parametry pevnosti. "Studenti se učili nahrazovat klasický cement ekologickými alternativami a pracovali také s recyklovanými materiály, jako je betonový prach nebo popel z uhelných elektráren. Součástí návrhu bylo i hodnocení uhlíkové stopy a posouzení životního cyklu materiálu," popsal Libor Topolář z VUT, který studenty doprovázel.

Tým Markéty Kořínkové (vpravo) pro svůj betonový mix využil veškeré dostupné recyklované suroviny.
Tým Markéty Kořínkové (vpravo) pro svůj betonový mix využil veškeré dostupné recyklované suroviny.
Foto | Malwina Nieradko / FAST VUT

Jednomu z týmů se podařilo snížit množství použitého cementu až o polovinu, při návrhu využíval mimo jiné recyklovaný betonový prach. Studenti zohledňovali nejen vlastnosti materiálu, ale také jeho dostupnost. "Ekologická zátěž není jen samotná výroba. Člověk musí přemýšlet i nad tím, odkud materiály pocházejí a zda se nemusí převážet přes půl Evropy," uvedl Vojtěch Rudický z prvního ročníku magisterského programu Environmentálně vyspělé budovy.

Odbornou porotu zaujal také návrh struktury tištěného sloupu, který připomínal pletený košík. Vytvořil ho tým Markéty Kořínkové z třetího ročníku bakalářského programu Architektura pozemních staveb. "Trasa tiskové hlavice se pohybovala ve vlnách, takže výsledný povrch připomínal pletený košík. Nebylo to jednoduché, protože jednotlivé vrstvy na sobě nemusí vždy dobře držet. Nakonec se nám ale podařilo návrh úspěšně vytisknout," uvedla Kořínková.

Studenti si kromě práce v týmech na zadaných úkolech vyzkoušeli také obhajobu technických řešení v angličtině. Fakulta plánuje detaily z oboru robotického 3D tisku a pokročilé diagnostiky zařadit do studijních programů. Trojrozměrný tisk z betonu může v budoucnu ovlivnit podobu stavebnictví.

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