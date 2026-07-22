Nejekologičtější směs pro 3D tisk z betonu navrhli na mezinárodní stáži ve Francii studenti VUT
Jednomu z týmů se podařilo snížit množství použitého cementu až o polovinu, při návrhu využíval mimo jiné recyklovaný betonový prach. Studenti zohledňovali nejen vlastnosti materiálu, ale také jeho dostupnost. "Ekologická zátěž není jen samotná výroba. Člověk musí přemýšlet i nad tím, odkud materiály pocházejí a zda se nemusí převážet přes půl Evropy," uvedl Vojtěch Rudický z prvního ročníku magisterského programu Environmentálně vyspělé budovy.
Odbornou porotu zaujal také návrh struktury tištěného sloupu, který připomínal pletený košík. Vytvořil ho tým Markéty Kořínkové z třetího ročníku bakalářského programu Architektura pozemních staveb. "Trasa tiskové hlavice se pohybovala ve vlnách, takže výsledný povrch připomínal pletený košík. Nebylo to jednoduché, protože jednotlivé vrstvy na sobě nemusí vždy dobře držet. Nakonec se nám ale podařilo návrh úspěšně vytisknout," uvedla Kořínková.
Studenti si kromě práce v týmech na zadaných úkolech vyzkoušeli také obhajobu technických řešení v angličtině. Fakulta plánuje detaily z oboru robotického 3D tisku a pokročilé diagnostiky zařadit do studijních programů. Trojrozměrný tisk z betonu může v budoucnu ovlivnit podobu stavebnictví.
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