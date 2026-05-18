V Česku vznikne unikátní stavba z konopí. Pazdeří bude součástí všech zásadních konstrukčních prvků
Podle Jakuba Diviše a Barbory Vlasaté z UCEEB ČVUT má konopí v oblasti udržitelného stavitelství obrovský potenciál.
„Stavebnictví musí hledat materiály s nižší emisní, energetickou i materiálovou náročností, které budou obnovitelné, dostupné a lokálně využitelné. Všechny tyto ohledy naplňuje právě technické konopí,“ uvádí Jakub Diviš, vědecko-výzkumný pracovník z UCEEB ČVUT. Na trhu podle jeho slov stále chybí ověřené konstrukční a deskové prvky z konopí, které by mohly být reálnou alternativou k běžným stavebním materiálům.
V Hradci Králové vznikne „banka stavebních materiálů“
Menší grant ve výši půl milionu korun obdržel spolek FortArt, z. s. na vybudování centra pro využití druhotných materiálů z běžných stavebních úprav.
„Stavební materiály z demolic a rekonstrukcí dnes ve většině případů končí jako odpad, přestože jsou technicky použitelné. Zároveň v segmentu rodinného bydlení a menších staveb chybí dostupný systém, jak tyto materiály získat, připravit a bezpečně použít,“ vysvětluje Tomáš Mrkvica, zástupce spolku FortArt a zakladatel Cirkulárního centra Hradec Králové.
V současnosti v Česku chybí metodika i infrastruktura pro třídění a přípravu materiálů pro další využití. Reuse ve stavebnictví proto zůstává okrajovou oblastí, závislou na individuálních projektech.
Podpořený pilotní projekt bude ověřovat možnosti využití materiálu z demolic a sběrných dvorů získaných ve spolupráci s městem Hradec Králové. Model je navržen tak, aby ho bylo možné snadno přenést i do dalších měst.
Přečtěte si také |Prodal se tu starý železniční most a miliony tun druhotných surovin. České recyklační tržiště zůstává největší v EU
První ročník Inovačních grantů pro udržitelné bydlení předčil podle realizátorů i odborných hodnotitelů očekávání. Nejen co do počtu přihlášených projektů, ale také s ohledem na rozmanitost inovativních řešení. O grant se ucházelo celkem 28 projektů. O vítězích rozhodla sedmičlenná porota složená z odborníků z INCIEN, Nadace Partnerství, Buřinky, Fakulty architektury ČVUT a AMI Communications.
Přečtěte si také |Izolace z tenisových míčků, domy z konopí a recyklátů. V Česku se hledají nadějné inovace ve stavebnictví
Buřinka v rámci své platformy Inovace od Buřinky podpoří vítěze výzvy nejen finančně, ale zapojí se také do projektového řízení a poskytne jim podporu v komunikaci. Udržitelné stavitelství podporuje spořitelna už od roku 2020. Mezi její nejznámější projekty patří roboticky „vytištěný“ dům Prvok nebo tiny house z podhoubí Samorost.
reklama