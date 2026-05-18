V Česku vznikne unikátní stavba z konopí. Pazdeří bude součástí všech zásadních konstrukčních prvků

18.5.2026 04:44 | PRAHA (Ekolist.cz) | Zdeňka Vítková
Foto | UCEEB ČVÚT / Inovace od Buřinky
Během příštího roku v České republice vznikne neobvyklá drobná stavba, která využije ve všech zásadních prvcích stavby konopí. Projekt ověřující nové stavební prvky z technického konopí v praxi, za kterým stojí Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB ČVUT), se stal vítězem grantové výzvy pro udržitelné bydlení stavební spořitelny Buřinka. Druhý menší grant putuje do Hradce Králové na vytvoření systému využívajícího odpady z demolic.
 
Zatímco dnes nachází technické konopí uplatnění především v izolacích nebo konopném betonu, projekt UCEEB ČVUT využívá tuto surovinu i k deskovým a konstrukčním prvkům. Cílem je konopným pazdeřím plnohodnotně nahradit nebo doplnit tradiční materiály – dřevo a beton. Tým využije získané dva miliony korun na dokončení vývoje a praktickému ověření těchto konopných stavebních komponentů.

Podle Jakuba Diviše a Barbory Vlasaté z UCEEB ČVUT má konopí v oblasti udržitelného stavitelství obrovský potenciál.

„Stavebnictví musí hledat materiály s nižší emisní, energetickou i materiálovou náročností, které budou obnovitelné, dostupné a lokálně využitelné. Všechny tyto ohledy naplňuje právě technické konopí,“ uvádí Jakub Diviš, vědecko-výzkumný pracovník z UCEEB ČVUT. Na trhu podle jeho slov stále chybí ověřené konstrukční a deskové prvky z konopí, které by mohly být reálnou alternativou k běžným stavebním materiálům.

V Hradci Králové vznikne „banka stavebních materiálů“

Menší grant ve výši půl milionu korun obdržel spolek FortArt, z. s. na vybudování centra pro využití druhotných materiálů z běžných stavebních úprav.

„Stavební materiály z demolic a rekonstrukcí dnes ve většině případů končí jako odpad, přestože jsou technicky použitelné. Zároveň v segmentu rodinného bydlení a menších staveb chybí dostupný systém, jak tyto materiály získat, připravit a bezpečně použít,“ vysvětluje Tomáš Mrkvica, zástupce spolku FortArt a zakladatel Cirkulárního centra Hradec Králové.

V současnosti v Česku chybí metodika i infrastruktura pro třídění a přípravu materiálů pro další využití. Reuse ve stavebnictví proto zůstává okrajovou oblastí, závislou na individuálních projektech.

Podpořený pilotní projekt bude ověřovat možnosti využití materiálu z demolic a sběrných dvorů získaných ve spolupráci s městem Hradec Králové. Model je navržen tak, aby ho bylo možné snadno přenést i do dalších měst.

První ročník Inovačních grantů pro udržitelné bydlení předčil podle realizátorů i odborných hodnotitelů očekávání. Nejen co do počtu přihlášených projektů, ale také s ohledem na rozmanitost inovativních řešení. O grant se ucházelo celkem 28 projektů. O vítězích rozhodla sedmičlenná porota složená z odborníků z INCIEN, Nadace Partnerství, Buřinky, Fakulty architektury ČVUT a AMI Communications.

Buřinka v rámci své platformy Inovace od Buřinky podpoří vítěze výzvy nejen finančně, ale zapojí se také do projektového řízení a poskytne jim podporu v komunikaci. Udržitelné stavitelství podporuje spořitelna už od roku 2020. Mezi její nejznámější projekty patří roboticky „vytištěný“ dům Prvok nebo tiny house z podhoubí Samorost.

foto - Vítková Zdeňka
Zdeňka Vítková
Autorka je šéfredaktorkou serveru Ekolist.cz.
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
