Prodal se tu starý železniční most a miliony tun druhotných surovin. České recyklační tržiště zůstává největší v EU
Tržiště funguje od ledna 2020 a jeho služby jsou zdarma. Doposud se na něm registrovalo více než 48 tisíc firem a s měsíčním počtem 5 tisíc aktivních uživatelů je stále největší v Evropě. Cílem je předcházet vzniku odpadů, materiály znovu využít nebo recyklovat, pomáhat snižovat emise a šetřit náklady na likvidaci odpadu.
Za dobu svého fungování tržištěm prošly vyšší jednotky až desítky milionů tun materiálu, uvádí Cyril Klepek, zakladatel a CEO zdrojové platformy Cyrkl. „Jedna tuna znamená u plastů dle typu několik tun ušetřených CO2e, u stavebních materiálů je ten poměr 1:1 a u kovů naopak až 11 tun CO2e na jednu tunu materiálu,“ popisuje pozitivní dopady na životní prostředí.
Tržiště využívají spíše menší a středně velké firmy nebo recyklátoři. Jejich hlavní motivací je podle Cyrila Klepka finanční úspora. A to jak na straně prodejce, tak kupujícího. Poslední dobou roste i snaha vyhnout se skládkování kvůli jeho zdražování a faktické nemožnosti ukládat materiály na skládku během několika příštích let.
„Pro některé odpadní materiály je obchodování online stále ještě velmi složitá disciplína. Kvalita materiálů je natolik odlišná, že je potřeba před realizovanou transakcí často zaslat i několik dávek vzorků tak, aby se zjistila cílená kvalita materiálu,“ vysvětluje možná úskalí Cyril Klepek. Platforma proto plánuje zavést v druhé polovině roku do tržiště digitální pasy materiálů (DPP), které odběratelům přesně sdělí veškeré parametry.
Suroviny lze nakupovat napříč Evropou, kromě České republiky tržiště běží také na Slovensku, v Rakousku, Německu, Polsku, Francii, Itálii, Švýcarsku a severských státech.
V současnosti je tržiště určené především pro firmy. Jelikož se ale na platformu pravidelně obrací mnoho lidí s tím, že demolují či rekonstruují dům a nechtějí, aby využitelné materiály skončily na skládce, Cyrkl by v budoucnu rád rozšířil tržiště i o tuto sekci.
Pro větší uplatnění cirkulární ekonomiky v praxi je třeba změnit věci na mnoha místech. „Předně je potřeba mít dobrá data. Vědět, kolik materiálů skutečně protéká ekonomikou, jak se formují a kde unikají,“ vysvětluje Cyril Klepek. Odklonit využitelné materiály z cesty na skládky je první krok. Je ale potřeba pobídnout i firmy tak, aby se z recyklátu skutečně něco vyrobilo či postavilo. „Podpora výrobků z recyklátů nyní skutečně velmi chybí. Máme tedy často infrastrukturu a jsme materiály schopni recyklovat, ale není o recyklované výrobky zájem, protože jsou často nákladnější než ty nové,“ dodává Cyril Klepek.
Cirkularitě často brání i současná legislativa. Na hraně zákona se často pohybuje i opětovné použití obalů, přestože má ve firmách velký smysl. Využití materiálů jako vedlejších produktů a druhotných materiálů se musí složitě prokazovat a každý krajský úřad, který má tuto agendu v kompetenci, mívá na věc jiný názor, popisují těžkosti oběhové ekonomiky zástupci Cyrklu.
V jiných oblastech se ale samotná ekonomika projevuje jako nositel změny. Příkladem může být stavebnictví, kde se může cirkulární demolice oproti klasické ekonomicky vyplatit.
Přečtěte si také |Izolace z tenisových míčků, domy z konopí a recyklátů. V Česku se hledají nadějné inovace ve stavebnictví
Kromě tržiště nabízí Cyrkl firmám také kompletní odpadové služby nebo odpadový software Cyrkl Copilot, který využívá umělou inteligenci a dokáže kompletně digitalizovat odpadové hospodářství.
reklama