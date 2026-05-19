Českobudějovické re-use centrum nabízí kromě opravárny věcí i půjčovnu nádobí. Třeba na svatby nebo zahradní párty

19.5.2026 04:26 | PRAHA (Ekolist.cz) | Zdeňka Vítková
Zdroj | Kabinet CB
Českobudějovické re-use centrum Kabinet CB funguje jako místo, kde dostávají věci nový život. Sbírá vyřazený nábytek, vybavení domácnosti, knihy i obrazy a vrací je zpátky do oběhu. Kromě koupi věci z druhé ruky si je tu možné i jednorázově zapůjčit nádobí a další vybavení. Třeba na svatební hostinu nebo rodinnou slavnost.
 
Základním principem půjčovny v Českých Budějovicích je opětovné využívání věcí. Namísto nákupu vybavení, které by bylo použito často jen jedinkrát, nabízí možnost sdílení a opakovaného použití. Tím se výrazně sníží množství odpadu a zároveň se šetří přírodní zdroje.

Kabinet CB už byl se svým vybavením součástí například food festivalu a dalších událostí, na kterých pomohl snížit množství jednorázového odpadu.

Půjčovna je dostupná pro jednotlivce, rodiny, ale i firmy, obce a další organizátory větších akcí. Vybavení si mohou zapůjčit lidé jak na soukromé oslavy, tak na veřejné kulturní a další akce. Nabídka dostupných půjčovaných věcí je na webu kabinetcb.cz. Zájemci si vybrané položky rezervují na konkrétní termín. Po skončení akce se vybavení vrací zpět, prochází kontrolou, čištěním a případnou opravou, aby mohlo sloužit dál.

„Naším hlavní sortimentem je nádobí, nábytek a originální doplňky na společenské akce, festivaly a sousedské slavnosti,“ uvádí Dana Kalistová z Kabinetu CB. Letošní novinou je například popkornovač, instax foťák nebo gril.

Na konci loňského roku do půjčovny zařadili na základě přání českobudějovických středoškoláků také outdoorové vybavení. „Čeká nás první sezóna, tak uvidíme, jaký bude o věci zájem. Už teď ale jistě víme, že minimálně s jednou partou studentů se podívá náš stan na auto do rakouského campu,“ zmiňuje Dana Kalistová.

Kabinet CB spustil v letošním roce také pravidelné Repair Café, na kterých nabízí veřejnosti možnost si společně se šikovnými dobrovolníky opravit nefunkční či poškozené předměty.

„Chceme ukázat, že mnoho věcí nemusí skončit na skládce. Stačí málo – čas, ochota a sdílené know-how. Repair Café je zároveň místem setkávání, kde se lidé učí a inspirují,“ míní tým Kabinet CB.

Lidé mohou do „opravárenské kavárny“ přinést rozbitou elektroniku, drobné domácí spotřebiče, vybavení domácnosti, hračky nebo textil a oblečení. Je tu možné také v menší míře renovovat i nábytek nebo čalounění.

Nejčastěji mají návštěvníci Repair Café podle Dany Kalistové zájem o opravu drobných a trochu netypických elektrozařízení. „Představte si třeba pokličku od remosky, nefunkční mixér nebo starý vysavač. Jsou to často věci, které vám buď nikdo už opravit nechce anebo vám opravu rozmluví,“ říká.

Časté jsou i opravy textilu nebo módních doplňků, které potřebují speciální techniku, ruční šití nebo průmyslový šicí stroj. „Obecně jde často o předměty, které nemají velkou nebo žádnou finanční hodnotu, ale pro majitele jsou z různého důvodu důležité a nechtějí je vyhodit a nahradit novými,“ vysvětluje Dana Kalistová.

Repair Café probíhají jednou měsíčně, vždy v sobotu od 9 do 12 hodin v prostorách firmy Koh-i-noor na adrese Mánesova 11/3b. Termíny lidé najdou na webových stránkách Kabinetu CB. Vstup je dobrovolný.

Projekt Repair Café se stane také součástí programu Českých Budějovic jako Evropského hlavního města kultury pro rok 2028.

Podle Dany Kalistové jsou nejčastějšími zákaznicemi českobudějovického re-use centra ženy mezi 35-60 lety. Repair café oslovuje ale také hodně lidí v seniorském věku - a to jak na straně zákazníků či návštěvníků, tak i mistrů. „Je to aktivita, kterou ocení, protože k opravování věcí mají přirozený sklon, ale často jim chybí místo, kde seženou opraváře,“ říká Dana Kalistová.

Čím dál víc ale v centru potkávají i mladé lidi, kteří ho navštěvují z principu věci a kvůli sympatiím k sociálnímu podnikání. „Stejně jako nám jim vadí nadprodukce věcí a chtějí nakupovat tímto stylem,“ dodává Dana Kalistová.

Kabinet CB funguje jako sociální podnik, vytváří pracovní příležitosti a zaměstnává mimo jiné osoby se specifickými potřebami. Kromě oprav a půjčovny organizuje také kurzy, workshopy a komunitní akce zaměřené na udržitelnost a kreativní využití materiálů. Zároveň nabízí vyklízení nemovitostí nebo opravy čalounění, dřevěného nábytku a textilu na zakázku.

Zdeňka Vítková
Autorka je šéfredaktorkou serveru Ekolist.cz.
