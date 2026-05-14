https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/uceeb-cvut-a-narodni-sit-zdravych-mest-cr-uzavrely-memorandum-o-spolupraci
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

UCEEB ČVUT a Národní síť Zdravých měst ČR uzavřely memorandum o spolupráci

14.5.2026 04:05 | PRAHA (Ekolist.cz) | Tereza Valentová
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) podepsaly memorandum o spolupráci zaměřené na podporu zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje ve městech, obcích a regionech České republiky.
 
Partnerství propojí výzkumné know-how UCEEB v oblasti kvalitní a udržitelné výstavby, energetiky měst a obcí a kvality prostředí s rozsáhlou sítí 150 měst, obcí a regionů v ČR zapojených do mezinárodního programu Zdravé město WHO. Cílem spolupráce je především sdílení odborných poznatků, předávání informací směrem k městům, obcím i veřejnosti a společná prezentace témat souvisejících s udržitelným rozvojem a zdravým prostředím pro život.

„Spolupráce s Národní sítí Zdravých měst nám umožní dostat výsledky výzkumu ještě blíže k praxi. Města dnes řeší energetiku, kvalitu prostředí i klimatickou adaptaci a potřebují spolehlivá data i inovativní řešení. Tímto memorandem prohlubujeme přenos know-how z aplikovaného výzkumu do měst, který nastartoval projekt CESMOD, podpořený Technologickou agenturou České republiky.“ říká Robert Jára, ředitel UCEEB ČVUT.

„Propojení municipalit s výzkumnými institucemi je klíčové pro dlouhodobé zlepšování kvality života obyvatel. Partnerství s UCEEB přináší našim členům přístup k aktuálním poznatkům i konkrétním řešením pro rozvoj měst a obcí,“ doplňuje Petr Švec, ředitel NSZM ČR.

UCEEB dlouhodobě spolupracuje s obcemi a městy například při přípravě stavebních projektů budov či prostranství, tvorbě energetických koncepcí, plánování územního rozvoje nebo zavádění inovativních a energeticky úsporných řešení. Národní síť Zdravých měst ČR, která již více než 30 let sdružuje města, obce a regiony usilující o zvyšování kvality života svých obyvatel, poskytne platformu pro sdílení těchto zkušeností a jejich širší uplatnění v praxi.

Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou a počítá také s posílením spolupráce na odborných národních i mezinárodních projektech.

reklama
 
foto - Valentová Tereza
Tereza Valentová
Autorka je pracovnicí ČVÚT v Praze
tisknout poslat
Dále čtěte |
Moderní budova se zelenou střechou a solárními panely Foto: Depositphotos Konference Šetrné budovy 2026 se zaměřila na klimatickou odolnost staveb Nízkoemisní beton bez cementu, Cementum. Foto: Buřinka/AMI Communications Izolace z tenisových míčků, domy z konopí a recyklátů. V Česku se hledají nadějné inovace ve stavebnictví Zelené střechy Foto: ČVÚT Vědci z ČVUT vytvořili metodiku požární bezpečnosti zelených střech
Další články autora |
Zelené střechy Foto: ČVÚT Vědci z ČVUT vytvořili metodiku požární bezpečnosti zelených střech Solární panel na střeše pražské ČVUT Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Nový tým na ČVUT studuje kybernetickou bezpečnost solárních elektráren a bateriových úložišť

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist