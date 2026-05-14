UCEEB ČVUT a Národní síť Zdravých měst ČR uzavřely memorandum o spolupráci
„Spolupráce s Národní sítí Zdravých měst nám umožní dostat výsledky výzkumu ještě blíže k praxi. Města dnes řeší energetiku, kvalitu prostředí i klimatickou adaptaci a potřebují spolehlivá data i inovativní řešení. Tímto memorandem prohlubujeme přenos know-how z aplikovaného výzkumu do měst, který nastartoval projekt CESMOD, podpořený Technologickou agenturou České republiky.“ říká Robert Jára, ředitel UCEEB ČVUT.
„Propojení municipalit s výzkumnými institucemi je klíčové pro dlouhodobé zlepšování kvality života obyvatel. Partnerství s UCEEB přináší našim členům přístup k aktuálním poznatkům i konkrétním řešením pro rozvoj měst a obcí,“ doplňuje Petr Švec, ředitel NSZM ČR.
UCEEB dlouhodobě spolupracuje s obcemi a městy například při přípravě stavebních projektů budov či prostranství, tvorbě energetických koncepcí, plánování územního rozvoje nebo zavádění inovativních a energeticky úsporných řešení. Národní síť Zdravých měst ČR, která již více než 30 let sdružuje města, obce a regiony usilující o zvyšování kvality života svých obyvatel, poskytne platformu pro sdílení těchto zkušeností a jejich širší uplatnění v praxi.
Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou a počítá také s posílením spolupráce na odborných národních i mezinárodních projektech.
