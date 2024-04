Nejnavštěvovanějším přírodním cílem v ČR loni opět byly Adršpašské skály

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nejnavštěvovanějším přírodním turistickým cílem v Česku loni opět byly Adršpašské skály v Královéhradeckém kraji. Zavítalo do nich 488 000 lidí, což bylo o 22 procent více než předloni. Počet návštěvníků o 3,83 procenta překonal předcovidový rok 2019. Vyplývá to z dat státní agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism, které má ČTK k dispozici. Agentura podle své mluvčí Kateřiny Beránkové do žebříčku zařadila takové přírodní turistické cíle, u kterých lze fakticky změřit návštěvnost, a to například prodejem vstupenek nebo čidly.

Za Adršpašskými skalami stejně jako předloni následovala Lysá hora v Moravskoslezském kraji, kterou navštívilo 320 000 lidí. Ve srovnání s rokem 2022 to byl téměř poloviční nárůst. Kolem čidla u rozcestí Tři prameny v Českém Švýcarsku, odkud vede trasa na Pravčickou bránu, loni prošlo přibližně 300 000 lidí, což bylo o necelou pětinu více než v roce 2019. K Pravčické bráně neměli turisté kvůli požáru, který v Českém Švýcarsku vypukl 23. července 2022, do 1. října 2022 přístup.

Punkevní jeskyně s propastí Macocha v Jihomoravském kraji, které byly čtvrtým nejnavštěvovanějším přírodním turistickým cílem v Česku, loni přivítaly o 11,31 procenta více lidí než v roce 2022, tedy zhruba 210 000. V roce 2019 se tam zajelo podívat asi 212 000 lidí, vyplývá z dat agentury CzechTourism.

Desetiprocentní propad v návštěvnosti proti roku 2019 loni zaznamenaly Prachovské skály v Královéhradeckém kraji. Zavítalo do nich zhruba 152 000 lidí, což bylo naopak o 6,22 procenta více než předloni. Ještě více ve srovnání s rokem 2022, o 38,14 procenta, loni návštěvnost vzrostla v Teplických skalách v Královéhradeckém kraji, kam přijelo 134 000 lidí. Za Teplickými skalami následovala pěší turistická trasa z Jelení boudy ve směru na Sněžku, kudy podle agentury CzechTourism prošlo asi 119 000 lidí, což proti roku 2022 bylo o 16,91 procenta více a proti roku 2019 o 35,87 procenta více.

K vyhledávaným přírodním turistickým cílům loni patřila také osada Mezná v Českém Švýcarsku, která přivítala asi 112 000 návštěvníků. Meziročně tam počet turistů vzrostl o čtvrtinu, proti roku 2019 naopak o necelých 16 procent klesl. Pěší turistická trasa z Luční boudy ve směru na Sněžku pak loni přilákala téměř 104 000 lidí a Jetřichovické vyhlídky v Ústeckém kraji asi 81 000 lidí.

Do pomyslného žebříčku 15 nejnavštěvovanějších přírodních turistických cílů v Česku se dostaly ještě Koněpruské jeskyně, pěší turistická trasa z Výrovky přes Chalupu a na Rozcestí v Peci pod Sněžkou, trasa z Pramene Labe směr Cesta česko-polského přátelství ve Špindlerově Mlýně či areál Monínec, který se proti roku 2022 propadl z pátého místa. Dále také pěší turistická trasa z Vosecké boudy směr Cesta česko-polského přátelství v Harrachově.

Nejnavštěvovanější přírodní turistické cíle v roce 2023 (data k některým rokům agentura CzechTourism neposkytla):

Název objektu Kraj 2023 2022 2023/2022 2019 2023/2019 Adršpašské skály Královéhradecký 488.000 400.000 22 % 470.000 3,83 % Lysá hora Moravskoslezský 320.000 217.890 46,86 % Tři prameny Ústecký 298.559 250.618 19,13% Punkevní jeskyně a Macocha Jihomoravský 210.347 188.980 11,31 % 212.322 -0,93 % Prachovské skály Královéhradecký 152.100 143.200 6,22 % 169.500 -10,27 % Teplické skály Královéhradecký 134.000 97.000 38,14 % Pěší turistická trasa z Jelení boudy ve směru na Sněžku Královéhradecký 118.999 101.787 16,91 % 87.581 35,87 % Mezná Ústecký 111.911 90.110 24,19 % 133.183 -15,97 % Pěší turistická trasa z Luční boudy ve směru na Sněžku Královéhradecký 103.656 95.801 8,20 % 35.465 192,28 % Jetřichovické vyhlídky Ústecký 81.356 78.200 4,04 % 94.623 -14,02 % Koněpruské jeskyně Středočeský 77.696 77.311 0,50 % 87.774 -11,48 % Pěší turistická trasa z Výrovky přes Chalupu a na Rozcestí Královéhradecký 76.789 72.591 5,78 % Pěší turistická trasa z Pramene Labe směr Cesta česko-polského přátelství Královéhradecký 67.208 55.232 21,68 % 46.570 44,32 % Areál Monínec Středočeský 64.288 110.000 -41,56 % Pěší turistická trasa z Vosecké boudy směr Cesta česko-polského přátelství Liberecký 61.112 40.303 51,63 % 36.947 65,40 %

zdroj: CzechTourism

