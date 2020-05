Nejvíce nehod vozidel se zvěří se stalo ve Středočeském kraji

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | rubey_kay / Flickr Ve Středočeském kraji bylo za uplynulých půl roku nahlášeno nejvíce nehod vozidel se zvěří, a to celkem 1430. / Ilustrační foto

Nejvíce nahlášených nehod vozidel se zvěří se od října 2019 do března 2020 stalo ve Středočeském kraji. Za půl roku se jich na tamějších silnicích odehrálo 1430. Následují Ústecký kraj s 825 nahlášenými nehodami a Vysočina, kde řidiči k srážce se zvěří během půl roku volali policii v 786 případech. Vyplývá to ze zjištění pojišťovny Generali České pojišťovny a Centra dopravního výzkumu.

Pojišťovna spolu s centrem připravují takzvaný Index SRNA, který pracuje s počtem nehod, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. V období mezi říjnem 2019 a březnem 2020 se v ČR přihodilo celkem 6980 srážek vozidel se zvěří, k nimž řidiči volali policii. Nejčastěji přitom ve zkoumaném období šlo o srážky s divokým prasetem. Na jaře a v létě pak dominuje srnčí zvěř.

Důvodem proměny nejčastějších obětí srážek s vozidly je změna chování zvěře v průběhu roku. "Srážky se srnčí zvěří jsou skutečně četnější vždy v období od dubna do října. Souvisí to s teritorialitou této zvěře, která od dubna do srpna obývá poměrně malé úseky a nikam se z nich nevzdaluje. Snížení počtu srážek za poslední zimu je zároveň ovlivněno velmi teplým počasím a tím i větší potravní nabídkou na jejich standardních územích," uvedl Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty.

V rámci ČR byl suverénně nejrizikovější úsek v katastrálním území obce Bílý Kostel nad Nisou v Libereckém kraji. Nachází se na Borské ulici ve směru z České Lípy na Nový Bor. Od října do března se tam na jediném úseku o délce 750 metrů silnice I/13 mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Rynolticemi podle dat CDV stalo 42 srážek se zvěří s celkovou škodou 2,9 milionu korun.

V Praze hlásí index SRNA nejvyšší škody na jeden kilometr z celého Česka. Statistiky v hlavním městě evidují za říjen až březen 87 srážek vozidla se zvěří. Při srovnání vůči délce silniční sítě je Praha silně nad průměrem ČR. Zatímco v rámci celého Česka mohou motoristé očekávat srážku se zvěří každého 6, 49 kilometru, při jízdě autem po Praze statisticky dojde ke srážce se zvěří každého 2,31 kilometru.

Jednoznačně nejhorším úsekem v hlavním městě byla silnice I/12 mezi Prahou a Úvaly. Na 332 metrů dlouhém úseku tvořícím jižní hranici přírodního parku Klánovice-Čihadla se tam ve sledovaném období podle dat CDV stalo 14 srážek vozidel se zvěří s celkovou škodou 680.000 korun.

Průměrná škoda následkem střetu se zvěří činí přes 40.000 korun. Největší domácí pojišťovna za ně jen loni vyplatila řidičům přes 430 milionů korun. To je o 250 procent více než před pěti lety. Nejnákladnější bývají podle zkušeností Generali České pojišťovny nehody způsobené srážkou s divokým prasetem. Z pohledu času jsou pak nejproblematičtější dvě hodiny před půlnocí a dvě hodiny po ní.

