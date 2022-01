Někteří zemědělci budou ve středu protestovat formou tzv. spanilé jízdy Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Olgierd Rudak / Flickr Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Zemědělský svaz ČR (ZS) a Agrární komora ČR (AK) svolávají na středeční poledne protest formou jízdy zemědělské techniky v celé zemi kromě Prahy - takzvanou spanilou jízdu. Vadí jim změny v dotační politice a údajné nepřizvání AK a ZS k jednacímu stolu s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). Zástupci obou zemědělských organizací to uvedli na společné tiskové konferenci. Nekula opakovaně řekl, že nová pravidla vyrovnávají podmínky dotací dosud vychýlené ve prospěch velkých zemědělců a že se všemi jedná. Ministerstvo zemědělství dnes sdělilo, že ke změnám plánu zemědělské politiky uspořádalo skoro 30 jednání a ke všem byli přizváni i zástupci ZS a AK.Jízdou zemědělské techniky po silnicích svaz a komora, které sdružují zejména větší zemědělské podniky, protestovaly proti novému nastavení dotací pro roky 2023 až 2027 už 20. ledna. Do akce se tehdy zapojily stovky traktorů, nákladních aut a dalších strojů. Za demagogické vystupování ZS a AK označil místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl, který kritizoval už předešlé protesty. Svazu a komoře se podle něj nelíbí, že se nově víc podpoří nejmenší zemědělci. Pravidla dotací upravuje strategický plán společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství jeho návrh poslalo Evropské komisi k posouzení 28. ledna. Podle AK a ZS se tak stalo bez zohlednění jejich připomínek. Především jim vadí zvýšení dotace na prvních 150 hektarů na 23 procent celkového objemu peněz oproti deseti procentům, což byl plán bývalého ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Ministerstvo v reakci na vyjádření organizací uvedlo, že zástupci AK a ZS byli zváni na všechna jednání pracovních skupin o strategickém plánu. "Ministr Zdeněk Nekula se se zástupci dvou zmíněných organizací sešel dva dny po svém jmenování do funkce," doplnil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Prezident AK Jan Doležal zdůraznil, že důvod výběru středy je i symbolický. "První středa v měsíci - zkouška sirén. Chceme ukázat, jak závažná je situace," uvedl. Z protestních jízd bude podle něj vyjmuté hlavní město. "Víme, jaká je dopravní situace v Praze. Nechceme komplikovat lidem život. Smyslem celé akce je zatím - pojďte jednat," uvedl předseda ZS Martin Pýcha. Někteří zemědělci však podle něj právě jízdu traktory po pražských silnicích jako reakci již navrhovali. V Moravskoslezském kraji se protest zemědělců uskuteční v Opavě. Kolona traktorů by na jízdu městem měla vyjet ve 12:00 z areálu společnosti Zemědělská v Kylešovicích, řekl ČTK předseda Regionální agrární komory Ostravsko Vilém Tomíček. Předseda přerovské agrární komory Josef Hlavinka uvedl, že v úvahu opět připadá jízda zemědělské techniky s transparenty po Přerově. Zemědělci ve Zlínském kraji by se svými traktory měli vyjet na několika trasách, zjistila ČTK. Při posledním protestu 20. ledna jich vyjela zhruba stovka, tentokrát by jejich počet mohl být ještě vyšší. Větší účast než 20. ledna plánují také v Plzeňském kraji, protesty chystají na Rokycansku a na severu a jihu Plzeňska. Podle předsedy krajské agrární komory Jaroslava Šímy musí být protest alespoň třikrát větší než v předminulém týdnu. Na Jihlavsku by se středeční akce mohlo zúčastnit okolo 40 traktorů a další techniky, podobně jako 20. ledna, řekl ČTK ředitel okresní agrární komory Vlastimil Vaněk. Pýcha i Doležal uvedli, že dotační kalkulačka vytvořená ministerstvem pro výpočet podpor podle nových pravidel dává zapravdu jim. Zemědělec, který hospodaří na pouhých 150 hektarech, bude podle jejich výpočtů pobírat zhruba 6000 korun na hektar, zatímco větší zemědělci budou z dotací získávat podstatně méně. Připomněli také, že například producenti chmele mají podle jejich údajů průměrně 973 hektarů, a tudíž podpora pro ně bude menší. AK a ZS dlouhodobě varují před tím, že snížení dotací pro podniky nad 150 hektarů povede k drastickému útlumu náročnější výroby, jako je produkce mléka nebo masa. Dřívější systém rozdělování dotací náročnější produkci odměňoval, nyní tomu tak ale podle AK a ZS nebude. Podle ministerstva změny nemohou české zemědělství ohrozit. "Včetně investičních dotací a dalších podpor bude celkový objem dotací ze SZP (společné zemědělské politiky) každoročně zhruba 40 miliard korun. Zvýšení redistributivní platby (dotace na podporu prvních 150 hektarů u každé firmy, pozn. red.) se týká částky 2,6 miliardy korun, která bude přerozdělena na první hektary, a to všem zemědělcům bez rozdílu velikosti," uvedl mluvčí úřadu. Navíc podle něj vzroste celkový objem peněz pro zemědělce díky plánovanému navýšení spolufinancování v dotačním Programu rozvoje venkova v tzv. druhém pilíři ze současných 35 procent na 65 procent. "Dotace nemají sloužit k tvorbě zisku vybraných zemědělských skupin, ale mají především pomoci menším a středním zemědělcům a také motivovat zemědělce k šetrnějšímu hospodaření v krajině," sdělil mluvčí ministerstva. "Ze všech výše uvedených důvodů ministerstvo zemědělství odmítá ustupovat nátlaku některých zájmových skupin. Je však nadále připraveno vést klidnou a racionální debatu," doplnil. Podle místopředsedy Asociace soukromého zemědělství Štefla říkají AK a ZS polopravdu a štvou lidi proti vládě i sami proti sobě. "To, co se nelíbí AK a ZS, je jedině to, že se více podpoří nejmenší zemědělské podniky," uvedl. Podporou zemědělců do 150 hektarů se podle Štefla vyrovnává disproporce, která dosud byla. Zemědělci navíc vedle přímých plateb mohou získat další peníze z Programu rozvoje venkova, dodal. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Ministerstvo zemědělství poslalo Bruselu návrh nových pravidel vyplácení dotací Zemědělci se neshodnou, komu dává dotační kalkulačka za pravdu Premiér Fiala hájil ve Sněmovně změny v nastavení dotací pro zemědělce

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.