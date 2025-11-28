Veterináři: Spotřeba veterinárních léčiv v ČR klesla od roku 2008 o 70 procent
Loni veterináři vyšetřili na zbytky antibiotik 1744 vzorků. U velkých hospodářských zvířat odebrali vzorky ze svalů, jater a ledvin, u drůbeže a králíků ze svalovin a jater. Otestovali také vzorky z ryb, mléka, vajec a medu. Překročení maximálního limitu zjistili v jednom případě. V roce 2023, kdy vyšetřili 1779 vzorků, odhalili pět případů. Loni ani v jednom případu nezjistili překročení maximálního limitu zbytků antibiotik v tkáních hospodářských zvířat u hromadně podávaných léků cestou medikovaného krmiva nebo vody k napájení.
Vzorky potravin živočišného původu odebírají také při kontrolách zboží ze zahraničí. Při nevyhovujícím nálezu nařídí správa opatření, aby se kontaminované potraviny nedostaly ke spotřebiteli.
Antibiotika se v chovech hospodářských zvířat používají pro zachování dobrého zdravotního stavu zvířat a jejich užitkovosti. Léky například pomáhají minimalizovat četnost, závažnost a zdravotní dopady výskytu infekčních onemocnění zvířat - a s tím spojené nepříznivé ekonomické dopady.
V Evropské unii je od roku 2006 zakázáno používat antibiotika coby stimulátory růstu a produkce u potravinových zvířat. Dva roky také platí nařízení stanovující seznam látek, které se nesmí ve veterinární medicíně používat ani registrovat a jsou určeny pouze jako záloha pro léčení lidí.
ČR má některá opatření ke snižování rezistence ve veterinární i lidské medicíně zahrnuté v Národním antibiotickém programu.
