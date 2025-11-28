https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-spotreba-veterinarnich-leciv-v-cr-klesla-od-roku-2008-o-70-procent
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Veterináři: Spotřeba veterinárních léčiv v ČR klesla od roku 2008 o 70 procent

28.11.2025 18:00 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Od roku 2008 v Česku plynule klesá spotřeba veterinárních antibiotik. Zatímco v roce 2008 jich bylo spotřebováno 95,5 tuny, loni to bylo 29,66 tuny, tedy téměř o 70 procent méně. Ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi má ČR podle Státní veterinární správy (SVS) podprůměrnou spotřebu.
 
Na pozitivním vývoji se podle veterinářů podílí zejména proaktivní přístup chovatelů, veterinárních lékařů i státních institucí a dlouhodobá osvěta. Rizikem nadměrného užívání antibiotik v chovech je to, že se bakterie proti nim stanou odolnými, což představuje riziko pro zvířata i lidi. Zbytky antibiotik se navíc mohou objevit v živočišných produktech a životním prostředí.

Loni veterináři vyšetřili na zbytky antibiotik 1744 vzorků. U velkých hospodářských zvířat odebrali vzorky ze svalů, jater a ledvin, u drůbeže a králíků ze svalovin a jater. Otestovali také vzorky z ryb, mléka, vajec a medu. Překročení maximálního limitu zjistili v jednom případě. V roce 2023, kdy vyšetřili 1779 vzorků, odhalili pět případů. Loni ani v jednom případu nezjistili překročení maximálního limitu zbytků antibiotik v tkáních hospodářských zvířat u hromadně podávaných léků cestou medikovaného krmiva nebo vody k napájení.

Vzorky potravin živočišného původu odebírají také při kontrolách zboží ze zahraničí. Při nevyhovujícím nálezu nařídí správa opatření, aby se kontaminované potraviny nedostaly ke spotřebiteli.

Antibiotika se v chovech hospodářských zvířat používají pro zachování dobrého zdravotního stavu zvířat a jejich užitkovosti. Léky například pomáhají minimalizovat četnost, závažnost a zdravotní dopady výskytu infekčních onemocnění zvířat - a s tím spojené nepříznivé ekonomické dopady.

V Evropské unii je od roku 2006 zakázáno používat antibiotika coby stimulátory růstu a produkce u potravinových zvířat. Dva roky také platí nařízení stanovující seznam látek, které se nesmí ve veterinární medicíně používat ani registrovat a jsou určeny pouze jako záloha pro léčení lidí.

ČR má některá opatření ke snižování rezistence ve veterinární i lidské medicíně zahrnuté v Národním antibiotickém programu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pole v zimě Foto: Depositphotos Senát se postavil proti hrazení klimatických opatření EU z peněz na zemědělství Alej Foto: Vladimir Wrangel Shutterstock V čele zemědělského výboru Sněmovny bude Monika Oborná (ANO) České bankovky Foto: Depositphotos Na rozvoj venkova rozdělí ministerstvo zemědělství z evropských peněz téměř 7,7 miliardy korun

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist