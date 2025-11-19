V čele zemědělského výboru Sněmovny bude Monika Oborná (ANO)
Oborná po svém zvolení řekla novinářům, že její hlavní motivací při řízení výboru bude to, aby stejně jako dříve jednal konstruktivně, věcně a odborně. Hlavní prioritou nejbližších jednání bude podle ní rozpočet. Návrh končící vlády v kapitole ministerstva zemědělství označila za ne úplně hezké čtení. Ona sama bude mít ve vedení výboru dvě priority.
"Jednak aby čeští občané měli dostupné české potraviny od českých zemědělců a potravinářů. A ta druhá je, abychom pomohli českým zemědělcům zvýšit konkurenceschopnost; férové podmínky v rámci EU a abychom je také oprostili od nadbytečné byrokracie, která je bohužel zbytečně odvádí od jejich práce," uvedla.
Na letošní rok podle ní chybí pět miliard korun. Jde o peníze například pro zemědělce hospodařící v nepříznivých podmínkách a pro lesníky nebo vodohospodáře. K vyplacení těchto peněz se stát podle ní už zavázal, a proto hrozí, že pokud nebudou, tyto skupiny je nedostanou.
Zemědělský výbor má na starosti hlavně zemědělskou a potravinářskou legislativu, schvaluje návrhy rozpočtu Ministerstva zemědělství nebo katastrálního úřadu. V minulém období stál v jeho čele Michal Kučera (TOP 09).
