V čele zemědělského výboru Sněmovny bude Monika Oborná (ANO)

19.11.2025 20:31 | PRAHA (ČTK)
Foto | Vladimir Wrangel / Shutterstock
Předsedkyní sněmovního zemědělského výboru zvolili jeho členové poslankyni hnutí ANO Moniku Obornou. Její jediný protikandidát Martin Šmída (Piráti) ve volbě neuspěl a neuspěl ani při volbě místopředsedů výboru. Oborná je poslankyní za Kraj Vysočina a poprvé byla zvolena v roce 2017. Členkou zemědělského výboru byla i v minulých obdobích.
 
Výbor také rozhodl, že bude mít čtyři místopředsedy. Stali se jimi někdejší ministr zemědělství Petr Bendl (ODS), Karel Tureček (ANO), David Pražák (ANO) a Marie Pošarová (SPD).

Oborná po svém zvolení řekla novinářům, že její hlavní motivací při řízení výboru bude to, aby stejně jako dříve jednal konstruktivně, věcně a odborně. Hlavní prioritou nejbližších jednání bude podle ní rozpočet. Návrh končící vlády v kapitole ministerstva zemědělství označila za ne úplně hezké čtení. Ona sama bude mít ve vedení výboru dvě priority.

"Jednak aby čeští občané měli dostupné české potraviny od českých zemědělců a potravinářů. A ta druhá je, abychom pomohli českým zemědělcům zvýšit konkurenceschopnost; férové podmínky v rámci EU a abychom je také oprostili od nadbytečné byrokracie, která je bohužel zbytečně odvádí od jejich práce," uvedla.

Na letošní rok podle ní chybí pět miliard korun. Jde o peníze například pro zemědělce hospodařící v nepříznivých podmínkách a pro lesníky nebo vodohospodáře. K vyplacení těchto peněz se stát podle ní už zavázal, a proto hrozí, že pokud nebudou, tyto skupiny je nedostanou.

Zemědělský výbor má na starosti hlavně zemědělskou a potravinářskou legislativu, schvaluje návrhy rozpočtu Ministerstva zemědělství nebo katastrálního úřadu. V minulém období stál v jeho čele Michal Kučera (TOP 09).

