Německo musí v přechodu na vodík zrychlit, shodují se oborové svazy

Německo v přechodu na vodík a v zavádění vodíkového trhu potřebuje zrychlit tempo a postupovat s větším pragmatismem. Shodli se na tom šéf německého plynárenského svazu Zukunft Gas Timm Kehler a šéf Německého svazu pro vodík a palivové články (DWV) Werner Diwald. Německá vláda nyní přepracovává národní vodíkovou strategii, kterou schválila v červnu 2020.

"Start do vodíkové budoucnosti se podařil. Teď ale potřebujeme více pragmatismu a větší rychlost," řekli Kehler s Diwaldem u příležitosti jednoho tisíce dní od schválení národní vodíkové strategie. Podle Kehlera je s ohledem na konkurenceschopnost potřeba teď plány realizovat. "Potřebujeme mnohem více pragmatismu, abychom místo směrnic produkovali vodík," uvedl.

Kehler zdůraznil, že pro rozvoj vodíkového hospodářství je potřebná infrastruktura jak v Německu a v Evropské unii, tak i ve třetích zemích, ze kterých hodlá Evropa s Berlínem vodík dovážet. Poznamenal, že Evropa má už dobrý základ díky své stávající plynárenské soustavě, která může být pro transport vodíku upravena.

"Do roku 2040 bude mít 28 evropských zemí rozsáhlou vodíkovou infrastrukturu v délce zhruba 53.000 kilometrů," řekla na tiskové konferenci Selina Breilmannová ze společnosti OGE, která v Německu provozuje několik tisíc kilometrů plynovodů. Poznamenala, že ze zmíněných asi 53.000 kilometrů bude ze 60 procent tvořit stávající plynárenský systém.

Kehler s Diwaldem nicméně kritizovali návrh na vytvoření nové státní společnosti pro vodíkovou síť, neboť stávající soukromý plynárenský sektor dokáže jednat rychleji a efektivněji. "Distribuční síť, která dnes zásobuje 20 milionů domácností a dalších 1,8 milionu komerčních a průmyslových zákazníků, musí být zapojena do budoucího systému," prohlásili.

Vláda kancléře Olafa Scholze nyní pracuje na rozšíření původní národní vodíkové strategie, které by mohlo být schváleno v dubnu. Vláda chce mimo jiné zvýšit domácí kapacitu na výrobu vodíku elektrolýzou do roku 2030 z plánovaného instalovaného výkonu pěti gigawattů na deset gigawattů. S výkonem deseti gigawattů počítá současná strategie do roku 2040.

S vodíkem Německo počítá jako s jednou z páteří bezuhlíkového hospodářství. Do roku 2030 chce Německo proti roku 1990 snížit emise skleníkových plynů o 65 procent, do roku 2040 o 88 procent a do roku 2045 hodlá dosáhnout emisní neutrality. Jedním z pilířů tohoto plánu je elektrifikace. Do roku 2030 chce Německo získávat 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů, mimo jiné i z větrných elektráren.

