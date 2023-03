Německo podle spolkového úřadu splnilo v roce 2022 své klimatické cíle

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Německo v loňském roce i přes větší využívání uhelných elektráren splnilo své klimatické cíle. Oznámil to Spolkový úřad pro životní prostředí (UBA), podle kterého Německo loni vypustilo do ovzduší 746 milionů tun oxidu uhličitého (CO2), což bylo meziročně o 1,9 procenta méně. Ve srovnání s rokem 1990 tak byly emise v roce 2022 nižší o 40,4 procenta. Šéf UBA Dirk Messner ale řekl, že Německo musí tempo snižování emisí výrazně zvýšit, aby splnilo i závazek pro rok 2030. Ten počítá se snížením emisí CO2 o 65 procent oproti roku 1990."Aby bylo do roku 2030 dosaženo cílů spolkové vlády, je třeba ročně snižovat emise o šest procent. Od roku 2010 to v průměru nebylo ani o dvě procenta," řekl na tiskové konferenci Messner.

V loňském roce vypustilo Německo do ovzduší zhruba o 15 milionů tun oxidu uhličitého méně než v roce 2021. Pokles emisí se podařil navzdory energetické krizi, kvůli které Německo v zájmu úspor zemního plynu muselo spustit uhelné elektrárny držené v záloze. Tento klimaticky nepříznivý krok dokázaly do značné míry kompenzovat obnovitelné zdroje energie, které ve srovnání s předloňským rokem vyprodukovaly o devět procent více energie. I tak ale emise v energetice činily 256 milionů tun oxidu uhličitého, což bylo meziročně o 10,7 milionu tun více.

Loňské emise CO2 v Německu i přes splnění klimatického cíle nadále zaostávají za rokem 2020, kdy země zaznamenala skokové zlepšení. Tehdy se podle statistiky UBA do ovzduší dostalo 731 milionů tun oxidu uhličitého, zatímco ještě v roce 2019 to bylo 795 milionů tun. Tento razantní pokles byl způsoben významným hospodářským útlumem vyvolaným pandemií nemoci covid-19.

Do roku 2030 chce Německo vedle snížení emisí oproti roku 1990 o 65 procent zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů, cílem je takto získávat 80 procent elektřiny. Loni to podle údajů spolkového ministerstva hospodářství bylo okolo 44 procent. Klimatické neutrality, tedy stavu, kdy emise oxidu uhličitého budou v rovnováze s jejich neutralizací, chce Německo dosáhnout do roku 2045.

