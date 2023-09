Německo pořádá konferenci o syntetických palivech, ČR zastupuje ministr Kupka

Miroslav Vinkler 4.9.2023 13:13

Další důkaz tuposti EU , která leninskou cestou nadekretovala unijním občanům "skvělou" budoucnost.



Takhle se postupovat nemůže, začalo to biopalivy(kdeže jsou), pokračovalo ekokurvítky na autech všeho druhu (více škody než užitku) a spěje se k zaříznutí automobilového průmyslu.

Epaliva to soudruzi skutečně nevytrhnou , jejich odhadovaná cenová relace 96-115 CZK/lt . Nekup to !



Totálně zpackaná energetická transformace díky ekomagorům v Bruselu a jejich národním slouhům.

My skutečně potřebujeme nefosilní ekonomiku , ale nikoli touto imbecilní cestou.



Odpovědět