Německo poskytne na ochranu tropických pralesů jednu miliardu eur

20.11.2025 10:31 | BELÉM (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Německo poskytne do fondu na ochranu tropických pralesů v průběhu deseti let jednu miliardu eur (24 miliard Kč). Na klimatické konferenci OSN COP 30, kterou hostí Brazílie, to oznámili německý ministr životního prostředí Carsten Schneider a německá ministryně rozvoje Reem Alabaliová-Radovanová. V noci na dnešek o tom informovala agentura DPA.
 
Velkým tématem konference se stal brazilský program Tropical Forest Forever Facility (TFFF), jehož cílem je získat 125 miliard dolarů (2,6 bilionu Kč) na ochranu tropických pralesů. Sama Brazílie přislíbila jednu miliardu dolarů (21 miliard Kč).

Přispět do fondu se zavázalo vícero zemí. Například francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil, že Paříž do fondu vloží 500 milionů eur (12 miliard Kč). Tři miliardy dolarů (63 miliard Kč) pak chce podle Reuters do TFFF investovat Norsko.

Z fondu by mohlo mít užitek asi 70 rozvojových zemí, uvedla DPA. Příjemci si budou moci sami rozhodnout, jak peníze využijí. Klíčovým požadavkem nicméně je, aby 20 procent částky získali domorodí obyvatelé a tradiční komunity.

