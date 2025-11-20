Německo poskytne na ochranu tropických pralesů jednu miliardu eur
20.11.2025 10:31 | BELÉM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Přispět do fondu se zavázalo vícero zemí. Například francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil, že Paříž do fondu vloží 500 milionů eur (12 miliard Kč). Tři miliardy dolarů (63 miliard Kč) pak chce podle Reuters do TFFF investovat Norsko.
Z fondu by mohlo mít užitek asi 70 rozvojových zemí, uvedla DPA. Příjemci si budou moci sami rozhodnout, jak peníze využijí. Klíčovým požadavkem nicméně je, aby 20 procent částky získali domorodí obyvatelé a tradiční komunity.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk